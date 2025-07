Assista ao vivo à coletiva de Osmar Stábile, presidente do Corinthians

O presidente interino do Corinthians, Osmar Stábile, completou dois meses no cargo neste domingo (27). O dirigente assumiu o comando do Timão após o Conselho Deliberativo aprovar o impeachment de Augusto Melo, ex-mandatário do clube alvinegro.

continua após a publicidade

Nesta segunda-feira (28), o dirigente concede entrevista coletiva no Parque São Jorge, sede social do Corinthians, para falar dos seus primeiros 60 dias no cargo e os desafios que vem enfrentando em seu mandato interino.

Osmar Stábile está garantido no cargo pelo menos até o dia 9 de agosto, quando acontecerá uma assembleia-geral dos associados. O rito, que será feito no Parque São Jorge, irá ratificar, ou não, o impeachment de Augusto Melo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Ex-vice-presidente da chapa que elegeu Augusto Melo, em 2023, Osmar Stábile chegou a presidência com um discurso de 'terra arrasada' nas finanças do Corinthians. Nos primeiros 60 dias, o dirigente esteve a frente das negociações do Timão pela renovação da Nike, além de lidar com polêmicas envolvendo o atraso de salário dos atletas.

Processo de impeachment

Augusto Melo foi afastado da presidência do Corinthians após denúncias de irregularidades em sua gestão. O processo de impeachment foi aprovado pelo Conselho Deliberativo do clube e agora aguarda a ratificação em assembleia-geral com os sócios, marcada para o dia 9 de agosto. Caso a maioria dos associados vote pela confirmação do impeachment, Augusto será oficialmente destituído do cargo. Até lá, o clube segue sob comando interino de Osmar Stábile, ex-vice da chapa que venceu a eleição em 2023.

continua após a publicidade