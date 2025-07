Filho de Totti, lenda da Itália, se aposenta do futebol aos 19 anos

Cristian Totti, filho da lenda do futebol italiano Francesco Totti, tomou a decisão de se aposentar do futebol aos 19 anos. A decisão do jovem atacante, que passou pelas categorias de base da Roma, Frosinone, Rayo Vallecano, Avezzano e Olbia, foi movida devido às constantes comparações ao futebol de seu pai e ataques sobre aparência física nas redes sociais. A informação foi divulgada pelo jornal "As", da Espanha.

Após a decisão de se aposentar dos gramados, o filho da lenda italiana permanecerá no mundo do futebol como auxiliar da Totti Soccer School, fundada por seu pai e atualmente dirigida por seu tio Riccardo, para descobrir novos talentos.

Cristian Totti começou a carreira no futebol nas categorias de base da Roma e do Frosinone. Depois, em 2024, teve experiência com o juvenil do Rayo Vallecano e, por fim, defendeu as cores do Olbia, da quarta divisão italiana.

Carreira de Francesco Totti, pai de Cristian Totti

Totti é um dos maiores ídolos da Roma (Foto: Divulgação/Roma)

Aposentado desde 2017, Totti é considerado um dos maiores jogadores da Roma, mas também da Itália. O atleta fez parte do elenco que conquistou a Copa do Mundo de 2006 com a Azzurri, além de somar cinco títulos vencidos com a equipe giallorossi dos 17 que o clube possui em sua história.

Na temporada 2006/2007, Totti também conquistou a Chuteira de Ouro Europeia após ter sido o artilheiro do Campeonato Italiano com 26 gols marcados. No entanto, o atleta nunca conquistou o Ballon d'Or, embora tenha visto o compatriota Fabio Cannavaro vencer o prêmio em 2006.

