Publicada em 25/09/2024 - 04:30 • Belo Horizonte (MG)

O Atlético-MG recebe o Fluminense na Arena MRV nesta quarta-feira (25), às 19h (de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. No confronto, o Galo precisa tirar a vantagem de um gol do Tricolor, garantida no Maracanã.

Na atual temporada do torneio sul-americano, os torcedores do clube mineiro ainda não presenciaram resultado negativo em casa. O Atlético recebeu seus adversários em quatro partidas, com 100% de aproveitamento nos duelos na Libertadores.

Entre os dois clubes, durante a história, o Galo também tem vantagem numérica contra o Fluminense. As equipes já se enfrentaram um total de 82 oportunidades, com 34 vitórias para os mineiros e 25 empates. O Tricolor venceu o duelo 23 vezes, sendo dois nos três embates neste ano.

Apenas a vitória não garante classificação às semifinais para o Atlético Mineiro, que precisa vencer por uma diferença de dois gols ou mais. O Galo já realizou esse feito 24 vezes, aproveitamento melhor que o número de vitórias do Fluminense no confronto direto.

Apesar dos clubes terem dividido campo em inúmeras oportunidades, é a primeira vez que os clubes se enfrentam nessa etapa da Libertadores. No entanto, o Galo soma quatro classificações em cima do Tricolor: duas na Copas do Brasil, em 2021 e 2000; e duas na Copa Conmebol, em 1992 e 1993.

Classificações do Atlético-MG em cima do Fluminense