Júnior Santos já tem prazo para voltar a jogar pelo Botafogo

Escrito por Lance! • Publicada em 24/09/2024 - 13:16 • Rio de Janeiro (RJ)

Destaque do Botafogo na primeira parte da temporada, Júnior Santos já tem uma data possível de retorno aos gramados. Já treinando normalmente com bola, o artilheiro da equipe na temporada, com 18 gols marcados, deve estar à disposição já no início do mês, contra o Athletico-PR.

O jogador retornou aos gramados nesta segunda-feira (23), em preparação para o duelo de volta contra o São Paulo, pelas quartas de final da Libertadores, e demonstrou estar motivado para voltar a jogar em publicação suas redes sociais.

- Muito motivado em treinar novamente junto dos meus companheiros. Foi um período de muito trabalho e dedicação, com muitas pessoas envolvidas para que, em menos de dois meses da cirurgia, já pudesse estar no campo, sem nenhuma limitação. Agora é seguir focado para em breve retornar também aos jogos. Obrigado a todos que, cada uma a sua maneira, me ajudaram e fizeram parte desse tempo afastado. Tempo também de muito aprendizado e evolução. #VamosBotafogo 🔥🐊⚡- escreveu Júnior Santos, em postagem no Instagram.

Júnior Santos sofreu uma fratura na tíbia em julho, mas conseguiu se recuperar em tempo quase recorde. Outros que devem retornar em seguida são Cuiabano e Eduardo. O meia, porém, deve ser o último, já que sofreu uma grave lesão já coxa direita.

