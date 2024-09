Afastado do futebol, ex-São Paulo e Botafogo vira cantor de pagode

Maicosuel, ex-Botafogo e São Paulo, trocou os gramados pelos palcos (Reprodução: Instagram)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 24/09/2024 - 14:35 • Rio de Janeiro (RJ)

O ex-jogador Maicosuel se tornou vocalista de um grupo de pagode. O ex-meia-atacante, com passagens por São Paulo, Palmeiras e Botafogo, aproveita a aposentadoria dos campos com um projeto que o levou para cima dos palcos.

➡️Tudo Sobre Maicosuel

Maicosuel em ação pelo Botafogo em 2011 (Foto: Wagner Maia)



"Maico", como é conhecido no meio artístico, é o rosto e uma das vozes do grupo "Pagode de Milhões", que faz apresentações em Cosmópolis, cidade onde ele nasceu, e redondezas. O grupo, inclusive, tem um evento chamado "Resenha do Mago", apelido que Maicosuel ganhou na época em que defendia o Botafogo.

- É uma coisa que eu gosto muito, me faz bem estar ali perto da rapaziada. É uma coisa que liberta minha alma. Gosto de estar com meus amigos, cantando as músicas que gosto de ouvir. O pessoal sempre vem junto, todo mundo participa bem, pede música, canta junto - disse em participação no podcast "Na Resenha".

➡️Filho de jogador eleito três vezes melhor do mundo anuncia aposentadoria precoce na Europa

Com 38 anos, ele está longe do futebol desde 2019, quando atuava pelo Paraná Clube. Desde a saída do Atlético-MG, em 2017, Maicosuel conviveu com lesões e não conseguiu ter uma boa sequência de jogos. O agora pagodeiro não voltou aos gramados, mas nunca chegou a anunciar oficialmente a aposentadoria.

Após deixar o Paraná, retornou para Cosmópolis. A reunião de sexta-feira com os amigos ganhou novas proporções, e a "resenha" ficou mais profissional, por assim dizer. O grupo ganhou nome e começou a ser chamado para participar de eventos na região, e Maicosuel pôde realizar um desejo que tinha desde os tempos de jogador. Afinal, o ex-jogador revelava a pessoas próximas que, se não fosse atleta, gostaria de ser músico.

- Os meninos vivem disso, são músicos, então, têm uma visão melhor. Eu faço porque me faz bem, e até agora ninguém jogou um tamanco na minha cabeça (risos). Então, vou continuando. Nunca quis cair de paraquedas em um lugar que não me coubesse, eu sei meu lugar. Estou aqui com meus parceiros fazendo um som gostoso, cantando, fazendo o que me faz bem. E se ninguém veio reclamar, por que não continuar? - ressaltou Maicosuel ao podcast.

No currículo, além dos clubes já citados, Maicosuel passou ainda por Cruzeiro, Palmeiras, Hoffenheim (Alemanha), Udinese (Itália), Al Sharjah (Emirados Árabes Unidos) e Grêmio.