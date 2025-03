São Paulo na Libertadores: confira datas e horários dos jogos

A Conmebol divulgou no final da tarde desta terça-feira (18) o calendário detalhado da fase de grupos da Libertadores. O São Paulo, que caiu no grupo D ao lado de Libertad, do Paraguai, o Talleres, da Argentina, e Alianza Lima, do Peru.

O Tricolor fará sua estreia no torneio no dia 2 de abril, quarta-feira, diante do Talleres, da Argentina. As duas equipes se reencontram pela terceira vez no torneio de 2019 para cá. Em 2019, os argentinos eliminaram o São Paulo da fase prévia da Libertadores. Ano passado, o São Paulo ficou em primeiro no grupo, com cada time ganhando uma partida. O jogo inaugural será disputado no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, às 21h30 (de Brasília).

Tricampeão da Libertadores, o São Paulo aposta suas fichas na competição continental. Para isso, o Tricolor trouxe o meia Oscar para comandar o meio de campo da equipe.

No ano passado, o São Paulo foi eliminado pelo futuro campeão Botafogo, nas quartas de final, nos pênaltis, no MorumBis.

Confira a programação completa dos jogos do São Paulo

Talleres (ARG) x São Paulo - 02/04, quarta-feira (21h30)

São Paulo x Alianza Lima (PER) - 10/04, quinta-feira (21h30)

Libertad (PAR) x São Paulo - 23/04, quarta-feira (21h30)

Alianza Lima (PER) x São Paulo - 06/05, terça-feira (19h)

São Paulo x Libertad (PAR) - 14/05, quarta-feira (21h30)

São Paulo x Talleres (ARG) - 27/05, terça-feira (19h)