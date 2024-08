Internacional vence Cruzeiro em casa com gol de Borré

Borré atrapalha em lance de ataque, mas decide logo depois (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/08/2024 - 21:21 • Porto Alegre (RS)

O Internacional venceu o Cruzeiro por 1 a 0 no Beira-Rio na noite deste domingo (25). O gol da partida foi marcado por Borré aos 24 minutos do segundo tempo. O time mineiro vacilou na saída de bola, Bruno Tabata dominou e entregou para o atacante colombiano abrir o placar na partida.

O Colorado vence a segunda partida consecutiva em casa no Brasileirão e sobe na tabela. O Cabuloso chega a quatro jogos sem vencer no Brasileirão e fica na sétima colocação do campeonato.

Como foi a partida?

No primeiro tempo, a cabeçada do zagueiro colorado Agustín Rogel foi a primeira chance, mas Cássio defendeu tranquilamente. O Cruzeiro respondeu com o atacante Lautaro Díaz, que chutou para a defesa de Rochet.

Aos 22 minutos, depois de escanteio, Rogel tentou novamente, e Cássio segurou firme. Na sequência, Bruno Tabata arriscou da entrada da área para outra intervenção do goleiro cruzeirense. Pelo Inter, Matheus Henrique, de cabeça, quase surpreendeu Rochet, que salvou com a ponta dos dedos. Borré foi mais um a tentar vencer Cássio ao finalizar de cabeça, mas o camisa 1 da Raposa levou a melhor.

O Inter seguiu melhor do que o Cruzeiro na volta do intervalo. Aos cinco minutos, Thiago Maia recebeu livre na área, mas bateu por cima do gol de Cássio. Na sequência, Rogel tentou de cabeça mais uma vez e mandou para fora. Aos 17, Alan Patrick cobrou falta, mas Borré desviou o chute. Aos 24, o atacante consertou o lance anterior com uma finalização de primeira na área. Gol do Inter.

Logo depois, Bernabéi teve chance de fazer o segundo, mas Cássio salvou. Aos 36, Enner Valencia recebeu na área e bateu na saída do goleiro cruzeirense, que evitou o gol do Colorado. O Cruzeiro tentou o empate com Matheus Henrique, que finalizou mal e colocou para fora.

O próximo jogo

O próximo jogo entre as duas equipes é: Cruzeiro x Internacional. Novamente pelo Brasileirão, dessa vez pela quinta rodada do campeonato, o jogo atrasado acontece no dia 28 de agosto, às 19h30, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

Internacional leva a melhor no primeiro confronto entre as duas equipes pelo Brasileirão (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

INTER X CRUZEIRO

24ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: domingo, 25 de agosto de 2024, às 19h;

📍 Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS);

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP);

🚩 Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP);

🖥️ VAR: Rodrigo Guarizo do Amaral (SP);

⚽ Gol: Borré (24 minutos do segundo tempo)

🟨 Cartões: Anthoni, Wesley e Rochet (INT) Lucas Romero e William (CRU)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

INTER (Técnico: Roger Machado)

Rochet; Bruno Gomes, Rogel, Gabriel Mercado e Bernabei; Thiago Maia e Bruno Henrique; Tabata, Gabriel Carvalho e Wesley; Borré.

CRUZEIRO (Técnico: Fernando Seabra)

Cássio; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Wallace e Matheus Henrique; Barreal, Vital e Lautaro Díaz; Dinneno.