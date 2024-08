Inter não perde para o Cruzeiro no Beira-Rio há mais de 10 anos

Técnico do Inter, Roger Machado, enfrenta o Cruzeiro neste domingo







Escrito por Lance! • Publicada em 24/08/2024 - 17:11 • Rio de Janeiro

O Internacional encara o Cruzeiro na noite de domingo (25), a partir das 19h, no Beira-Rio. Para voltar a vencer, o Colorado aposta em um retrospecto positivo em casa: não perde para a Raposa há mais de dez anos.

A última vitória do Cruzeiro em solo gaúcho ocorreu em 25 de maio de 2014, quando venceu o Inter por 3 a 1. Na ocasião, os times se enfrentaram no Centenário, em Caxias do Sul. Pela 7ª rodada do Brasileirão, Ricardo Goulart, Willian e Marcelo Moreno marcaram para os visitantes e Wellington para os mandantes.

No Beira-Rio, o número é ainda maior. A última derrota para a Raposa aconteceu em 2010, quando perdeu por 2 a 1. Kleber Gladiador, que jogou pelo rival mais tarde, marcou os dois do Cruzeiro, enquanto Taison descontou para o Colorado.

Desde a última vitória da Raposa, os times se enfrentaram sob mando do Internacional em seis oportunidades, com quatro vitórias do Inter e dois empates. O último confronto, na última temporada, foi uma igualdade sem gols.

Agora, os times voltam a se enfrentar no Beira-Rio na noite de domingo, em partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 19h (de Brasília).