Publicada em 25/08/2024 - 18:10 • Criciúma (SC)

O Grêmio conquistou bom resultado e superou o Criciúma por 1 a 0 neste domingo (25), em partida válida pela 24ª rodada do Brasileirão. O meia Monsalve, nos minutos finais da segunda etapa, marcou o único gol do confronto. Com a vitória, o time comandado por Renato Gaúcho chega aos 27 pontos e sobe para a 12ª colocação na tabela de classificação.

Como foi a partida entre Criciúma e Grêmio?

O primeiro tempo foi marcado com boas chances para os dois lados, mas nenhuma foi eficaz para abrir o placar da partida. Os donos da casa chegaram a levar o perigo de gol à equipe adversária por 11 vezes. Já o Grêmio finalizou pelo menos seis vezes na primeira etapa.

Pelo lado do Criciúma, aos 40 minutos, Bolasie fez finalização de fora da área que exigiu defesa delicada por parte do goleiro Marchesín. Mesmo sendo pressionado em grande parte do jogo, o lance de maior perigo foi da equipe de Renato Gaúcho com chute na trave de Soteldo. O Grêmio foi superior em posse de bola e na precisão das jogadas nos primeiros 45 minutos.

O time gaúcho voltou para a segunda etapa com força total em busca da vitória e pressionou os donos da casa. Logo nos minutos iniciais, o Criciúma cometeu falta perigosa perto da área. Reinaldo fez o chute direto pro gol que parou nas mãos do goleiro Gustavo. Já no final da partida, ambas as equipes fizeram alterações para fortalecer o setor ofensivo e buscar a vitória.

Com apenas 5 minutos para o apito final, Aravena encontrou Monsalvie na pequena área que mandou a bola para o fundo do gol e abriu o placar a a favor do Tricolor. Fim de jogo, 1 a 0 para o Grêmio.

Grêmio bate o Criciúma e avança na tabela (Foto: Leonardo Hubbe/AGIF)

O que vem por aí?

O Criciúma retorna ao campo na próxima quarta-feira (28), em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro (jogo adiado), contra o RB Bragantino no Heriberto Hülse. Já o Grêmio recebe o Atlético-MG, no próximo domingo (1º), pela 25ª rodada da mesma competição.

Com o resultado da partida de hoje, a equipe comandada por Renato Gaúcho soma 27 pontos e pode terminar a rodada na 12ª posição.

✅ FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA X GRÊMIO

24ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: domingo, 25 de agosto de 2024, às 16h;

📍 Local: Heriberto Hülse, em Criciúma (SC);

🟨 Árbitro: Paulo Torezins (PR);

🚩 Cartões: Igor Meritão (Amarelo);

⚽ Gols: Monsalvie

⚽ESCALAÇÕES:

CRICIÚMA (Técnico: Cláudio Tencatti)

Gustavo, Claudinho, Rodrigo, Tobias Figueiredo e Miguel Trauco; Higor Meritão, Marquinhos Gabriel, Newton e Marcelo Hermes; Bolasie e Arthur Caíke.

GRÊMIO (Técnico: Renato Portaluppi)

Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Reinaldo; Villasanti, Dodi, Cristaldo e Monsalve; Soteldo,e Braithwaite.