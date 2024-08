Com time misto e gols de reservas, São Paulo vence o Vitória e cola no G4

Foto: Anderson Romao/AGIF







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 25/08/2024 - 20:36 • São Paulo (SP)

Com time misto, o São Paulo voltou a vencer no Brasileirão. Na noite deste domingo (25), o time comandado por Luís Zubeldía bateu o Vitória por 2 a 1, no Morumbis, e colou no G4, com 41 pontos. Os gols do time da casa foram marcados por William Gomes e Erick, enquanto Alerrandro diminuiu para o time baiano, que tem o Carpino no comando e está na zona de rebaixamento.

O time paulista, agora, tem a mesma pontuação do Flamengo, que ainda está enfrentando o RB Bragantino, nesta rodada.

O jogo

O São Paulo começou a partida com um ritmo forte, dominando o Vitória e ditando as regras do jogo. E não demorou para sair o primeiro gol, aos 5 minutos, com William Gomes, que acertou o ângulo, sem chances de defesa para Lucas Arcanjo. Aos 29 minutos, Erick, que já tinha tentado duas vezes, ampliou o marcador em mais um golaço no Morumbis. A partir daí, o Tricolor controlou o jogo e Jandrei praticamente não trabalhou.

No segundo tempo, o Tricolor chegou a ampliar o placar com Calleri, aos 5 minutos, mas a arbitragem anulou o gol ao pegar um impedimento no lance. Minutos depois, aos 16, foi a vez do Vitória balançar as redes de Jandrei, com Alerrandro, de pênalti. Na jogada, Lucas Esteves foi derrubado por Erick e a arbitragem marcou a falta na área.

O que vem por aí?

O São Paulo, agora, volta suas forças para a Copa do Brasil. Na quarta-feira (28), o Tricolor recebe o Atlético-MG, no Morumbis, às 21h30, pelo jogo de ida das quartas de final da competição. A volta, marcada para acontecer na Arena MRV, será no próximo dia 12, às 21h45.

✅ FICHA TÉCNICA

São Paulo 2 x 1 Vitória

Brasileirão Série A - 24ª rodada

🗓️ Data e horário: domingo, 25 de agosto, às 18h30

📍 Local: Estádio do Morumbis, em São Paulo (SP)

🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA/GO)

⚽Escalações

São Paulo (Técnico: Luís Zubeldía)

Jandrei; Ferraresi, Arboleda, Sabino e Michel Araújo; Luiz Gustavo, Marcos Antônio e Lucas; William Gome, Erick e Calleri.

Vitória (Técnico: Thiago Carpini)

Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Edu, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan, Ricardo Ryller e Machado; Matheusinho, Osvaldo e Alerrandro.