Internacional recebe o Grêmio em último Gre-Nal da temporada

Escrito por Lance! • Publicada em 19/10/2024 - 05:15 • Porto Alegre (RS)

Internacional e Grêmio entram em campo na tarde deste sábado (19) com um objetivo em comum: vencer o último Gre-Nal do ano. Com ingressos esgotados, os times se enfrentam pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio, a partir das 16h.

Esse será o primeiro Gre-Nal no Rio Grande do Sul após as enchentes que atingiram o estado. Para a partida, são esperados 48 mil torcedores já que todos os ingressos, tanto de mandante, quanto de visitante, estão esgotados. A expectativa é de quebra de recorde de público do Beira-Rio na temporada.

Em campo, os dois times se enfrentam em momentos distintos, mas semelhantes. Enquanto o Colorado busca os três pontos para permanecer na zona de classificação da Libertadores, o Tricolor quer o mesmo, porém para a Sul-Americana.

Além disso, o Inter busca repetir um feito histórico e vencer todos os Gre-Nais da temporada. Até agora, foram disputados dois clássicos sendo um pelo Campeonato Gaúcho e outro pelo Brasileirão. O primeiro terminou em 3 a 2 para o Colorado e o último, 1 a 0.

Vitão marcou o único gol do Gre-Nal do primeiro turno da Série A (Foto: Lucas Gabriel Cardoso/AGIF)

A partida também marca a estreia de diversos jogadores em um Gre-Nal. Porém, fora de campo também há estreantes. Roger Machado fará seu primeiro clássico pelo lado do Internacional. Com isso, ele deve escalar o time com Rochet; Bruno Gomes, Rogel, Vitão e Bernabei; Fernando e Bruno Henrique; Gabriel Carvalho, Alan Patrick e Wesley; Borré.

Já do outro lado, Renato vai para seu 32º clássico. O técnico é o segundo maior vencedor da história do Gre-Nal e terá sob seu comando estreantes como Braithwaite, nome do ataque gremista. O Grêmio deve ir à campo com Marchesín; João Pedro, Jemerson, Rodrigo Ely e Mayk; Villasanti e Dodi; Edenilson, Cristaldo e Aravena e Braithwaite.

Internacional e Grêmio entram em campo a partir das 16h, no Beira-Rio. A partida é válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão do Premiere