Internacional e Botafogo duelam pelo Brasileirão com arbitragem paulista

A Confederação Brasileira de Futebol escalou Flavio Rodrigues de Souza (Fifa/SP) para apitar a partida entre Internacional e Botafogo, neste sábado (4), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na atual temporada, Flavio Rodrigues de Souza apitou 12 jogos da elite, sendo quatro de cada equipe. Envolvendo o Colorado, o paulista esteve nos jogos contra Fortaleza, Juventude, Atlético-MG e Vasco, todos no primeiro turno. Já do Glorioso, contra Bahia e Sport no primeiro turno, e Juventude e Atlético-MG o segundo.

Flavio Rodrigues terá ao seu lado os auxiliares Alex Ang Ribeiro e Gustavo Rodrigues de Oliveira, também de São Paulo, e o quarto árbitro Denis da Silva Ribeiro Serafim, de Alagoas. O VAR será Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, de São Paulo.

Internacional e Botafogo em realidades distintas

No primeiro turno, o Glorioso, ainda sob o comando de Renato Paiva, goleou o Colorado pelo placar de 4 a 0 no Nilton Santos com gols de Igor Jesus (atualmente no Nottingham Forest), Artur, Cuiabano e Alex Telles. Cinco meses depois, as equipes se reencontram com objetivos diferentes.

Cuiabano comemora gol na goleada do Botafogo sobre o Internacional (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

O Internacional, na 15ª colocação somando 29 pontos, briga para se distanciar da zona de rebaixamento, que tem o Vitória abrindo o Z-4 com 25. O Botafogo, por sua vez, está na quarta colocação mirando afirmação no G-4 para conquistar vaga direta na próxima Libertadores.