Botafogo tem problema na lateral para enfrentar o Inter

Lesões e suspensões têm sido uma constante no Botafogo nas últimas semanas, e não será diferente para o jogo com o Internacional, neste sábado (4), no Beira-Rio, em Porto Alegre. Para a partida válida pela 27ª rodada do Brasileirão, o técnico Davide Ancelotti não deverá ter nenhum lateral-esquerdo de ofício para atuar.

Alex Telles e Marçal não estão em condições físicas, e Cuiabano levou o terceiro cartão amarelo na vitória do Botafogo por 2 a 1 sobre o Bahia, na quarta-feira (1). Assim, Ancelotti deverá improvisar o zagueiro David Ricardo no setor.

Telles deixou o campo mais cedo no empate do Botafogo por 1 a 1 com o Grêmio, na semana passada, em Porto Alegre. Ele se recupera de dores no joelho esquerdo e deve ficar mais duas semanas sem atuar. Vale lembrar que o Brasileirão irá parar depois da rodada deste final de semana e será retomado apenas no dia 15, por causa da Data Fifa.

Marçal, por sua vez, foi cortado da relação de jogadores que iriam encarar o Bahia na quarta-feira porque reclamou de dores musculares.

Davide evita associar desfalques a desempenho aquém no Botafogo

Apesar dos sucessivos desfalques, Davide Ancelotti tem rechaçado associar o desempenho nem sempre satisfatório do time a dificuldades em escalar o time. Em vez disso, o técnico italiano tem repetido que falta ao time conseguir manter a “força mental” nos momentos difíceis das partidas.

— Estamos cientes que temos dificuldades, mas isso não pode ser uma desculpa. Ainda que tenhamos desfalques, com lesões, com jogadores suspensos, temos que ter mais contundência. Não podemos nos permitir não jogar a 150% com esta camisa — disse Davide no domingo passado, após derrota por 2 a 0 no clássico com o Fluminense, no Maracanã.

