De reserva no sub-20 à titular na Série B, Kauã Moraes assume lateral do Athletico

A lateral direita do Athletico vinha sendo uma dor de cabeça na temporada até que um "reforço" inesperado assumiu a posição em maio. Kauã Moraes, 18 anos, saiu da reserva do sub-20 para ser o titular do time principal na Série B.

A trajetória de Kauã Moraes na equipe principal começou com João Correia, técnico do sub-20 que foi interino do Furacão por três jogos após a demissão de Mauricio Barbieri. As opções nas laterais eram Dudu e Palacios, que alternavam com lesões e maus rendimentos. Assim, o zagueiro Habraão e o volante Raul estavam sendo improvisados no setor.

Correia, então, trouxe o jovem da categoria para ser relacionado contra o Vila Nova, pela Série B, em 17 de maio. O curioso era que Kauã Moraes não jogava como titular no sub-20 por conta do esquema do próprio Correia, com três zagueiros e dois alas - o escolhido pelo lado direito era Vitinho, atacante.

Kauã Moraes era para ser apenas suplente, mas estreou no segundo tempo e jogou por 15 minutos em Goiânia. No confronto seguinte, o lateral foi escalado como titular contra o Brusque, na partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil, e fez o gol da classificação para as oitavas de final.

A partir daí, a jovem promessa não saiu mais do time atleticano. Odair Hellmann foi contratado para ser o treinador e o manteve como titular.

A concorrência no elenco também contribuiu, já que Dudu e Palacios seguiram machucados. Em um movimento inesperado, o Athletico até renovou com Madson, que se recuperava de contusão desde o ano passado e estava fora dos planos, mas se lesionou no retorno aos treinos.

Com o caminho livre, Kauã Moraes tem nove jogos e um gol com a camisa rubro-negra em 2025.

Carreira de Kauã Moraes

Conhecido por 'Careca' no CT do Caju, o lateral iniciou nas categorias de base do Palmeiras, em 2021. Ele ficou por lá até 2024.

O lateral chegou ao Furacão no início desta temporada e disputou 23 jogos, sendo 10 como titular, entre Paranaense e Brasileiro do sub-20. Ele marcou três gols.

Athletico contrata 'sombra' para Kauã Moraes

Apesar de Kauã Moraes solucionar a titularidade, o Athletico sofre com um substituto. Palacios não joga desde 24 de abril, enquanto Dudu fez o último jogo em 8 de março. Por fim, Madson não entrou em campo na temporada e está inativo desde outubro de 2024.

Com esse cenário, o Furacão foi ao mercado sul-americano e trouxe Gastón Benavídez, do Talleres. Pelo atleta, a diretoria rubro-negra pagou R$ 1,3 milhão pelo empréstimo, com obrigação de compra por R$ 9,2 milhões em caso de acesso à Série A.

O jogador de 29 anos chegou em Curitiba na quinta-feira (10) e deve ficar à disposição a partir da próxima semana.

Próximos jogos do Athletico na Série B

O Athletico é o sexto colocado da Série B, com 23 pontos, um abaixo do Avaí, que abre o G-4. A equipe rubro-negra volta a campo contra o vice-líder Goiás no sábado (12), às 20h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, pela 16ª rodada da Série B.