Paysandu x Atlético-GO: onde assistir, horário e prováveis escalações

Paysandu e Atlético-GO se enfrentam às 18h30 (de Brasília) deste sábado (12), no Estádio da Curuzu, em Belém, Pará. O confronto é válido pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e terá transmissão pelo Disney+ (streaming) e ESPN. ➡️ Confira ao vivo o duelo no Disney +

O Paysandu não teve um início de Série B desejado pelos torcedores. Atualmente, o clube se encontra na zona de rebaixamento para a Série C, com apenas 14 pontos conquistados. No entanto, o Papão teve uma melhora nos últimos quatro jogos: são três vitórias e um empate. A equipe comandada por Claudinei Oliveira busca os três pontos ao lado de sua torcida para escapar das posições que rebaixam o time.

O Atlético-GO, por sua vez, também não teve um começo de campeonato muito encantador. O clube, que foi recém rebaixado para a Série B, se encontra na metade da tabela, mais precisamente na 11ª colocação. Porém, o Dragão está apenas há três pontos de distância do Avaí, primeira equipe dentro da zona de classificação à Série A do Campeonato Brasileiro.

Time do Paysandu antes de jogo contra o CRB pela Série B (Foto: Jorge Luís Totti/Paysandu)

✅ FICHA TÉCNICA

PAYSANDU X ATLÉTICO-GO

SÉRIE B - 16ª RODADA

📆 Data e horário: sábado, 12 de julho de 2025, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio da Curuzu, em Belém, Pará

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming) e ESPN.

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Kleber Ariel (PR)

🚩 Assistentes: -

🖥️ VAR: Marcelo de Lima Henrique (CE)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PAYSANDU: Gabriel Mesquita; Thalisson Gabriel, Thiago Heleno, Novillo, Reverson; Leandro Vilela, Ronaldo Henrique, Anderson Leite; Marlon, Vinni Faria, Diogo Oliveira. (Técnico: Claudinei Oliveira)



ATLÉTICO-GO: Paulo Vítor; Ruan, Matheus Felipe, Alix Vinícius, Guilherme Romão; Willian Maranhão, Luizão, Robert Santos; Martínez, Caio Dantas, Marcelinho. (Técnico: Fábio Matias)