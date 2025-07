Novorizontino x América: onde assistir, horário e prováveis escalações

Novorizontino e América-MG se enfrentam neste sábado (12), às 16h (de Brasília), no Estádio Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizonte, São Paulo. O confronto, válido pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e terá transmissão pelo Disney+ (streaming) e ESPN. ➡️ Confira ao vivo o duelo no Disney +

Apesar da sequência de três jogos sem vitória, o Novorizontino permanece na 3ª posição da Série B com 27 pontos, apenas três de distância do líder Coritiba. O clube do interior paulista ainda não foi derrotado em casa no campeonato e é favorito no confronto, já que seu adversário disputa na parte de baixo da tabela.

Ficha do jogo NOV AME Série B 16ª rodada Data e Hora sábado, 12 de julho de 2025, às 16h (de Brasília) Local Estádio Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizonte, São Paulo Árbitro Lucas Casagrande (PR) Assistentes - Var Heber Roberto Lopes (SC) Onde assistir

O América-MG, por sua vez, não vem fazendo um campeonato constante. O Coelho se encontra apenas na 12ª posição com 20 pontos conquistados e busca pontuar fora de casa para se aproximar das posições de acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. O clube está há cinco pontos do primeiro clube dentro da zona de rebaixamento e há quatro do Avaí, primeiro time da zona de acesso.

Airton, atleta do Novorizontino, comemora gol marcado na Série B (Foto: Higor Basso/Novorizontino)<br>

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

NOVORIZONTINO: Airton; Dantas (Rafael Donato), César Martins e Patrick; Igor Formiga, Jean Irmer, Luís Oyama (Marlon) e Léo Tocantins (Matheus Frizzo); Bruno José, Léo Natel e Pablo Dyego (Frizzo). (Técnico: Umberto Louzer)



AMÉRICA-MG: Matheus Mendes; Mariano, Ricardo Silva, Lucão e Marlon; Felipe Amaral, Miqueias e Cuan Barros; Fabinho, Figueiredo (Miguelito) e William Bigode. (Técnico: Enderson Moreira)