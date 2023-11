Para participar, as meninas devem residir em Belo Horizonte, estarem matriculadas e frequentando a rede escolar de ensino e ter disponibilidade para participar das aulas, os quais são realizadas às segundas e quartas-feiras em dois períodos, manhã ou tarde. As aulas também respeitam o calendário esportivo do América-MG em dias de jogos. Interessadas em fazer parte da iniciativa devem entrar em contato no telefone 31 9 9296-4925 (Gabriel Abreu). As vagas são limitadas.