Scarpa, eleito o melhor jogador do Brasileirão de 2022, com o Palmeiras, deixou o clube paulista após o fim de contrato para iniciar sua carreira na Europa. Em sua passagem pelo Brasil, teve os melhores momentos da profissão, com a conquista do campeonato, atuando em 35 jogos pelo Brasileirão, com sete gols e 13 assistências.