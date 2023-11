Além das cinco estrelas tradicionais do Cruzeiro, a camisa apresenta outras estrelas em amarelo espalhadas. A gola é azul, enquanto as mangas têm detalhes em azul e amarelo. A estreia do novo uniforme foi diante do Internacional, no último domingo (5), na derrota por 2 a 1 no Mineirão. O manto também será utilizado pelo time feminino, na volta da semifinal do Campeonato Mineiro, contra o Nacional de Visconde do Rio Branco, no sábado (11)