Na etapa inicial, o Coxa conseguiu controlar as descidas do Coelho, que só conseguiu finalizar uma vez com perigo, mas parou no goleiro Gabriel Vasconcelos. Na frente, o Alviverde paranaense aproveitou as duas oportunidades que teve no jogo. A primeira começou aos 22 minutos, com Bruno Gomes, de cabeça, abriu o placar. O filme se repetiu mais uma vez aos 35. Dessa vez, Natanael avançou pela direita e encontrou Slimani na entrada da área. O argelino ajeitou para Moreno, que soltou o pé para ampliar.