Lucas Ramon celebra primeiro gol pelo São Paulo e projeta decisão no Paulista

Lucas Ramon marcou seu primeiro gol com a camisa do São Paulo no jogo contra a Ponte Preta, no final de semana, e foi essencial para ajudar na classificação da equipe para a próxima fase do Campeonato Paulista. O lateral falou sobre o resultado e projetou a decisão contra o Bragantino.

continua após a publicidade

- Marcar meu primeiro gol com a camisa do São Paulo é uma sensação indescritível. É um clube gigante, que fui muito bem recebido, e poder ajudar com um gol logo neste início da minha trajetória aqui é algo que vou levar comigo para sempre. Sou muito grato a Deus, à minha família, aos meus companheiros e à comissão por viver momentos como esse. Mais do que o gol, fico feliz por poder contribuir para a equipe terminar vencendo a primeira fase - destacou Lucas.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O São Paulo irá enfrentar o RB Bragantino neste sábado, dia 21 de fevereiro, às 18h30 (de Brasília), pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O jogo será disputado em uma única partida. A definição foi feita na tarde desta segunda. O confronto terá transmissão da TNT e HBO Max. Além de Lucas, Calleri também ajudou a classificar a equipe. O lateral projetou a decisão.

continua após a publicidade

- Temos que aproveitar essa semana para trabalhar forte, ajustar detalhes e se preparar bem tanto a parte física quanto a mental. Sabemos que será um jogo difícil contra um adversário qualificado, onde temos que estar ligados do início do fim, mas confiamos no nosso trabalho e na força do grupo que temos. Chegaremos concentrados para fazer uma grande partida e buscar a classificação para a semifinal - completou.

Lucas Ramon foi anunciado nas últimas semanas pelo São Paulo (Foto: Izabella Giannola/ Lance!)

+ Aposte na vitória do São Paulo no Brasileirão e no Campeonato Paulista

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Confrontos das quartas do Paulistão são definidos

Sábado (21)

18h30 – Red Bull Bragantino x São Paulo Futebol Clube

📍 Cícero de Souza Marques

20h30 – Palmeiras x Novorizontino

📍 Arena Barueri

Domingo (22)

16h – São Bernardo Futebol Clube x Santos Futebol Clube

📍 Estádio Primeiro de Maio

20h30 – Associação Portuguesa de Desportos x Sport Club Corinthians Paulista

📍 Canindé