Carrillo, André, Yuri Alberto… Dorival vive drama após sequência de lesões no Corinthians

Dorival Júnior sempre deixou claro que precisava de reforços diante da exigência da temporada pelo Corinthians. As últimas semanas reforçam a tese do treinador: com lesões, o comandante vem perdendo peças da equipe, inclusive titulares.

A primeira lesão ocorreu com o meio-campista André Carrillo, que sofreu um incômodo no músculo adutor da perna direita e acabou desfalcando o Timão contra Capivariano e Palmeiras.

Outros dois nomes que ficaram fora foram Breno Bidon e André, pilares do meio-campo. O primeiro sofreu estiramento no músculo posterior da coxa direita, enquanto o segundo está afastado devido a uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo.

Breno Bidon não jogou contra Red Bull Bragantino e São Bernardo. Já André retornou surpreendentemente para o jogo contra o clube do ABC Paulista, mas ficou fora da partida diante do Massa Bruta.

Além da dupla, o lateral-esquerdo Hugo sofreu uma lesão no menisco lateral do joelho direito durante a vitória sobre o Capivariano, passou por cirurgia e segue fora. O jogador tem um prazo de retorno maior e, se conseguir voltar em 2026, será somente após outubro.

Já o atacante Kaio César foi diagnosticado com lesão no músculo posterior da coxa direita. Em coletiva após o duelo contra o São Bernardo, o treinador prevê o retorno em mais alguns dias.

— Acredito que entre segunda, terça, mais tardar quarta-feira, ele já estará em campo, intensificando trabalhos, fazendo esse trabalho de transição para que possa estar em condições. Provavelmente, para o fim de semana. Caso não venha a acontecer, no meio da semana seguinte com certeza — disse Dorival.

Por fim, o último problema com com o atacante Yuri Alberto, que deixou a partida contra o São Bernardo de maca. Após exame de ressonância magnética, foi identificada uma lesão muscular de grau 2 no bíceps femoral da coxa esquerda. O atleta já iniciou o processo de recuperação com a equipe de fisioterapia do clube.

Yuri Alberto vai perder sequência de jogos do Corinthians (Foto: Jefferson Aguiar/Pera Photo Press/Gazeta Press)

E os reforços da equipe?

O Corinthians conta com mais dois reforços para a sequência da temporada que ainda não estrearam. O lateral Fabrizio Angileri, que renovou contrato, e o meia Zakaria, ainda não oficialmente anunciado, devem permanecer fora de campo por mais algum tempo.

— Tanto ele (Angileri) quanto o Zakaria levarão um tempo maior, porque ficaram muito tempo parados. Angileri desde a saída, e Zakaria um tempo ainda maior. Vai demorar um pouco mais, não será tão cedo. O Fabrizio ainda tem um fisíco privilegiado e provavelmente deva acelerar um pouco, antecipar em relação ao Zakaria, mas não acredito que seja para essa semana. Talvez ao final da segunda semana — avaliou o comandante.

O pedido não é recente. Há semanas, o comandante vem destacando a necessidade de contratações. Nas últimas semanas, o treinador ganhou reforços em um momento de relativa estabilidade no elenco e citou a lesão de Yuri Alberto como exemplo da urgência.



— Temos apenas uma ideia do que foi passado pelo médico. Mas, com certeza, é uma lesão na posterior. Mais uma vez, vamos perder o Yuri em um momento importante da competição. Por isso que venho falando de ter mais opções para que a gente possa ter o desenvolvimento da equipe e a troca natural de um profissional por outro — disse o treinador.

Desfalques do Corinthians

Carrillo - Recuperado

Breno Bidon - estiramento no músculo posterior da coxa direita

Hugo - lesão no menisco lateral do joelho direito

Kaio César - lesão no músculo posterior da coxa direita

Angileri - Recuperação física

Zakaria - Recuperação física

O que vem pela frente?

O Corinthians vai enfrentar a Portuguesa nas quartas de final do Campeonato Paulista. Na primeira fase do estadual, o time comandado por Dorival Júnior encerrou a campanha na quinta colocação, com 14 pontos em oito jogos: quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. A equipe marcou 10 gols e sofreu seis.

A Portuguesa, que terminou a fase inicial uma posição acima, somou 15 pontos, com cinco vitórias e três derrotas, além de 11 gols marcados e sete sofridos.

Por ter feito campanha inferior, o Corinthians será visitante no confronto. A tendência é que a Lusa mande a partida no Estádio do Canindé, na cidade de São Paulo, com data e horário a serem confirmados pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

Antes do confronto, o Timão visita o Athletico-PR, em jogo atrasado pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Confira os duelos das quartas de final:

Novorizontino x Santos

Palmeiras x Capivariano

Red Bull Bragantino x São Paulo

Portuguesa x Corinthians

