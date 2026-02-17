Carrillo, André, Yuri Alberto… Dorival vive drama após sequência de lesões no Corinthians
Técnico perdeu peças importantes do elenco e passou a conviver com desfalques
Dorival Júnior sempre deixou claro que precisava de reforços diante da exigência da temporada pelo Corinthians. As últimas semanas reforçam a tese do treinador: com lesões, o comandante vem perdendo peças da equipe, inclusive titulares.
A primeira lesão ocorreu com o meio-campista André Carrillo, que sofreu um incômodo no músculo adutor da perna direita e acabou desfalcando o Timão contra Capivariano e Palmeiras.
Outros dois nomes que ficaram fora foram Breno Bidon e André, pilares do meio-campo. O primeiro sofreu estiramento no músculo posterior da coxa direita, enquanto o segundo está afastado devido a uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo.
Breno Bidon não jogou contra Red Bull Bragantino e São Bernardo. Já André retornou surpreendentemente para o jogo contra o clube do ABC Paulista, mas ficou fora da partida diante do Massa Bruta.
Além da dupla, o lateral-esquerdo Hugo sofreu uma lesão no menisco lateral do joelho direito durante a vitória sobre o Capivariano, passou por cirurgia e segue fora. O jogador tem um prazo de retorno maior e, se conseguir voltar em 2026, será somente após outubro.
Já o atacante Kaio César foi diagnosticado com lesão no músculo posterior da coxa direita. Em coletiva após o duelo contra o São Bernardo, o treinador prevê o retorno em mais alguns dias.
— Acredito que entre segunda, terça, mais tardar quarta-feira, ele já estará em campo, intensificando trabalhos, fazendo esse trabalho de transição para que possa estar em condições. Provavelmente, para o fim de semana. Caso não venha a acontecer, no meio da semana seguinte com certeza — disse Dorival.
Por fim, o último problema com com o atacante Yuri Alberto, que deixou a partida contra o São Bernardo de maca. Após exame de ressonância magnética, foi identificada uma lesão muscular de grau 2 no bíceps femoral da coxa esquerda. O atleta já iniciou o processo de recuperação com a equipe de fisioterapia do clube.
E os reforços da equipe?
O Corinthians conta com mais dois reforços para a sequência da temporada que ainda não estrearam. O lateral Fabrizio Angileri, que renovou contrato, e o meia Zakaria, ainda não oficialmente anunciado, devem permanecer fora de campo por mais algum tempo.
— Tanto ele (Angileri) quanto o Zakaria levarão um tempo maior, porque ficaram muito tempo parados. Angileri desde a saída, e Zakaria um tempo ainda maior. Vai demorar um pouco mais, não será tão cedo. O Fabrizio ainda tem um fisíco privilegiado e provavelmente deva acelerar um pouco, antecipar em relação ao Zakaria, mas não acredito que seja para essa semana. Talvez ao final da segunda semana — avaliou o comandante.
O pedido não é recente. Há semanas, o comandante vem destacando a necessidade de contratações. Nas últimas semanas, o treinador ganhou reforços em um momento de relativa estabilidade no elenco e citou a lesão de Yuri Alberto como exemplo da urgência.
— Temos apenas uma ideia do que foi passado pelo médico. Mas, com certeza, é uma lesão na posterior. Mais uma vez, vamos perder o Yuri em um momento importante da competição. Por isso que venho falando de ter mais opções para que a gente possa ter o desenvolvimento da equipe e a troca natural de um profissional por outro — disse o treinador.
Desfalques do Corinthians
- Carrillo - Recuperado
- Breno Bidon - estiramento no músculo posterior da coxa direita
- Hugo - lesão no menisco lateral do joelho direito
- Kaio César - lesão no músculo posterior da coxa direita
- Angileri - Recuperação física
- Zakaria - Recuperação física
O que vem pela frente?
O Corinthians vai enfrentar a Portuguesa nas quartas de final do Campeonato Paulista. Na primeira fase do estadual, o time comandado por Dorival Júnior encerrou a campanha na quinta colocação, com 14 pontos em oito jogos: quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. A equipe marcou 10 gols e sofreu seis.
A Portuguesa, que terminou a fase inicial uma posição acima, somou 15 pontos, com cinco vitórias e três derrotas, além de 11 gols marcados e sete sofridos.
Por ter feito campanha inferior, o Corinthians será visitante no confronto. A tendência é que a Lusa mande a partida no Estádio do Canindé, na cidade de São Paulo, com data e horário a serem confirmados pela Federação Paulista de Futebol (FPF).
Antes do confronto, o Timão visita o Athletico-PR, em jogo atrasado pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.
Confira os duelos das quartas de final:
- Novorizontino x Santos
- Palmeiras x Capivariano
- Red Bull Bragantino x São Paulo
- Portuguesa x Corinthians
Tudo sobre
