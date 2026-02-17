Atlético-MG aproveita pausa no calendário: folga e preparação visando à semifinal do Mineiro

O Atlético terá uma semana livre de compromissos oficiais. A equipe mineira aproveitará o período para intensificar a preparação visando às semifinais do Campeonato Mineiro e as próximas rodadas do Brasileirão.

O Atlético terá uma semana livre de compromissos oficiais para focar na preparação da temporada. O elenco ganhou folga até a tarde de quarta-feira (18) e, a partir daí, retomará as atividades na Cidade do Galo.

Após atropelar o Itabirito por 7 a 2, o Galo conseguiu a classificação e enfrentará o América-MG na semi, em busca de uma vaga na grande final. O Atlético enfrenta o Coelho no jogo de ida, no domingo às 18h na Arena MRV.

A equipe está sob o comando do técnico interino Lucas Gonçalves, que assumiu após a saída de Jorge Sampaoli. O treinador argentino foi demitido na última sexta-feira (12), depois de uma reunião com a diretoria que optou por encerrar seu trabalho à frente do comando técnico.

O início de temporada abaixo das expectativas pesou na decisão. No Campeonato Mineiro, o Atlético avançou às semifinais com dificuldades, somando apenas três vitórias em oito partidas e dependendo de outros resultados na última rodada para se classificar. Já no Campeonato Brasileiro, a equipe não venceu nas três primeiras rodadas, foram dois empates em casa e uma derrota como visitante.

Sem jogos ao longo da semana, o elenco realizará sessões de treinamento na Cidade do Galo a partir de quarta, para ajustar a equipe tanto para as semifinais do Estadual quanto para a sequência do Brasileirão. Na quarta-feira (25), o Atlético viaja a Porto Alegre para enfrentar o Grêmio, pela quarta rodada da competição nacional.

Treinamento do Galo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético em busca de um treinador

O Atlético age no mercado em busca de um treinador. A primeira investida foi por Carlos Carvalhal recusou a proposta por questões familiares. Sem dirigir uma equipe desde maio de 2025, o treinador informou que não pretende assumir nenhum clube antes do fim da temporada europeia, em junho.

Após a recusa do plano A, o Atlético Mineiro passou a avaliar internamente outros nomes disponíveis no mercado para avançar nas negociações por um novo treinador. Segundo a Rádio Itatiaia, a prioridade do clube é a contratação de um técnico estrangeiro para assumir o comando do Galo.

De acordo com apuração do Lance!, parte da diretoria atleticana vê com bons olhos treinadores portugueses. Entre os nomes analisados está o de Artur Jorge, que já esteve na mira do clube na última temporada. No entanto, o treinador tem contrato com o Al Rayyan, do Catar e os altos valores envolvidos para uma eventual liberação são considerados um obstáculo significativo nas tratativas.

A diretoria busca um profissional para um projeto de longo prazo, alinhado às diretrizes e aos princípios do clube. Diante das dificuldades do mercado, a definição do novo comandante pode não ocorrer de forma imediata, e o anúncio oficial tende a levar mais tempo do que o esperado.