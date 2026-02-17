Após a vitória do Fluminense contra o Bangu nesta segunda-feira (16), Savarino falou com a imprensa e comentou sobre a adaptação ao Fluminense. O jogador marcou o primeiro gol do triunfo tricolor e dispensou comparações com a versão pessoal que viveu no Botafogo.

continua após a publicidade

➡️ Zubeldía fala sobre vaias a Freytes após vitória do Fluminense: 'Muito mais positivo'

— Não é o meu foco (jogar como em 2024). Eu não vivo do passado. Meu foco sempre vai ser o presente. Agora estou no Fluminense. Sempre tento fazer o meu melhor em cada jogo, em cada treino. Sempre tento melhorar. Como você falou, 2024 foi um ano muito especial para mim. Mas isso já passou. Agora tento, nos treinos, fazer o meu melhor para jogar, que para mim sempre foi o mais importante. E Deus vai cuidando de tudo para eu chegar no meu nível máximo.

Fluminense enfrenta o Vasco na semifinal do Carioca

O Fluminense venceu o Bangu pelas quartas de final do Campeonato Carioca, nesta segunda-feira (16), e está classificado para a semifinal da competição. Com gols de Savarino, Canobbio e Ganso, o Tricolor conseguiu o resultado de 3 a 1 e encara o Vasco na próxima fase. Ricardo Sena descontou para os visitantes.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor carioca agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

O Tricolor igualou a maior sequência de vitórias como mandante em sua história, com 16 triunfos consecutivos. O outro recorde foi estabelecido entre junho de 1941 e julho de 1942, quando o time venceu 16 jogos seguidos como mandante sob o comando do uruguaio Ondino Vieira. O treinador soma 302 partidas pelo Fluminense e está entre os que mais dirigiram a equipe, atrás apenas de Zezé Moreira e Abel Braga.

Jogadores do Fluminense comemoram gol de Savarino (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

O que vem por aí?

O Fluminense agora encara o Vasco, que bateu o Volta Redonda no último sábado (14), pela semifinal do Campeonato Carioca. Do outro lado da chave, Flamengo e Madureira decidem o outro finalista. As datas dos confrontos ainda serão definidas pela Ferj.

continua após a publicidade

➡️Aposte nos jogos do Fluminense em 2026!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.