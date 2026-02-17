Diniz ganha semana livre para corrigir falta de eficiência do Vasco

Após a classificação nos pênaltis do Vasco contra o Volta Redonda, Fernando Diniz tem uma semana livre para trabalhar com o elenco até a semifinal do Carioca, contra o Fluminense, no fim de semana. A torcida cruz-maltina, então, espera ver no próximo jogo ajustes prometidos pelo técnico há algum tempo, especialmente a maior eficiência no ataque.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

A incapacidade do Cruz-Maltino de converter as chances em gols assusta, especialmente na atual temporada, na qual perdeu os dois principais artilheiros de 2025, Rayan e Vegetti. Ao lado do Internacional, o Cruz-Maltino é o time do Brasileirão que mais finaliza por jogo em 2026. No entanto, é o que menos balança as redes por partida.

Maior média de finalizações entre os clubes da Série A:

Internacional: 17,8 por jogo

Vasco: 17,8 por jogo

Cruzeiro: 17 por jogo

Bahia: 16,8 por jogo

Atlético Mineiro: 16,6 por jogo

Bragantino: 16,6 por jogo

Menor média de gols entre os clubes da Série A:

Vasco: 1,2 por jogo

Vitória: 1,3 por jogo

Botafogo: 1,4 por jogo

Corinthians: 1,4 por jogo

Coritiba: 1,4 por jogo

Brenner lamenta chance perdida em Vasco x Volta Redonda (Foto: Thiago Ribeiro / Agif / Gazeta Press)

➡️ Siga @sofascorebr_oficial ou baixe o app no link da BIO para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

Nas quartas de final do Carioca, contra o Volta Redonda, a equipe fez um primeiro tempo muito ruim e evoluiu na segunda etapa, com domínio e finalizações, mas apenas um gol. O problema é que esse cenário se repete com frequência desde a temporada passada: os momentos de fragilidade defensiva e a falta de eficiência no ataque. Diniz não mente quando diz que o desempenho de seus comandados é melhor do que os resultados. No entanto, a demora para correção dos ajustes necessários causa impaciência na torcida, como provado pelas vaias recentes ao treinador.

continua após a publicidade

— Se o time jogasse como jogou no primeiro tempo, se fosse esse o padrão do Vasco, seria muito preocupante. Mas o time produz e oferece poucas chances. A gente tem que persistir, porque tem coisas boas e outras a corrigir. Acredito muito que os resultados virão. Se você olhar os números, foram 31 chutes a gol hoje, contra a Chapecoense foi parecido. O placar final é soberano, mas tenho confiança no trabalho — afirmou o técnico após a partida.

+ Aposte nos próximos jogos do Vasco!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

A semana livre de Fernando Diniz pode dar ao técnico a oportunidade de recuperar a confiança dos atletas e trabalhar pela maior eficiência do Vasco. Por outro lado, caso os erros se repitam, pode ser usada como argumento para uma pressão ainda maior dos torcedores sobre o seu trabalho.