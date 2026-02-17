São Paulo assina renovação de Luciano; veja detalhes

O São Paulo assinou a renovação contratual de Luciano. Com vínculo até o fim de 2026, as conversas estavam em andamento desde a última semana, segundo apurou o Lance!. A reportagem confirmou que o acordo está fechado e depende apenas do anúncio oficial.

A tendência é que o contrato seja prorrogado por mais duas temporadas. Durante as tratativas, também foi discutida uma valorização salarial. As negociações avançaram de forma positiva e restavam apenas ajustes finais.

A partir da metade deste ano, o camisa 10 já poderia assinar um pré-contrato com outra equipe. Desde 2025, o atacante vinha sendo sondado por clubes do exterior. Em 2023, recebeu uma proposta considerada muito alta do Damac FC, recusada pelo próprio jogador. Na ocasião, alegou o desejo de disputar a final da Copa do Brasil, competição da qual se sagrou campeão posteriormente.

Um dos principais nomes do elenco, Luciano ocupa posição de destaque nas estatísticas do clube. O camisa 10 soma 329 partidas pelo Tricolor, com 105 gols marcados, e figura entre os maiores artilheiros do São Paulo no século.

(Foto: Renato Padalka/Ekobanpress/Gazeta Press) <br><br>

São Paulo também avança com renovação de Marcos Antonio

Além de Luciano, o São Paulo também está avançando em conversas pensando na renovação do meio Marcos Antonio. Após as fortes sondagens que o meia recebeu nos últimos tempos, como o interesse do Flamengo, o Tricolor entende que precisa segurar e valorizar o meia, visto como uma das principais peças da equipe.