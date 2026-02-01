O Fortaleza empatou por 1 a 1 com o Iguatu no último sábado (31), no Estádio Presidente Vargas, pela segunda fase do Campeonato Cearense. O time sofreu um gol pela primeira vez no ano e, mais uma vez, desperdiçou a superioridade numérica que tinha.

Em relação à defesa, foram cinco partidas sem conceder gols aos rivais. O tento que quebrou a marca aconteceu logo nos primeiros minutos do duelo, originando-se em uma cobrança de escanteio. Diguinho balançou as redes para o Azulão.

O mesmo Diguinho, posteriormente, cometeu pênalti em Bareiro e foi expulso de forma direta. O atacante paraguaio converteu a cobrança e assumiu a artilharia do Tricolor no ano, com três gols.

Partida entre Fortaleza e Iguatu, pelo Campeonato Cearense (Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC)

O Leão passou a reta final do 1º tempo e todo o 2º tempo com um jogador a mais. Apesar de ter somado 31 finalizações, a equipe parou no goleiro Zé Rafael. Foram 42 cruzamentos e 12 das conclusões aconteceram de fora da área.

Um cenário parecido aconteceu diante do Ferroviário, na estreia em 2026. Bruno Miranda foi expulso pelo Tubarão na etapa inicial e o jogo terminou empatado em 0 a 0.

Fortaleza anuncia mudanças no elenco

O Fortaleza vem se movimentando no mercado da bola nos últimos dias. O clube rescindiu com o zagueiro Marcelo Benevenuto, o lateral-esquerdo Weverson, os meio-campistas Zé Welison e Emmanuel Martínez e o atacante Juan Martín Lucero.

Dois nomes foram emprestados nesta semana: o meio-campista Kauan Rodrigues e o atacante Imanol Machuca. Em relação à chegadas, nomes como Luan Freitas, Ryan e Ronald foram contratados. A Série B, grande objetivo do Tricolor na temporada, terá início em março.