imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFortaleza

Bareiro volta a marcar e assume artilharia do Fortaleza no ano

Atacante chegou a três gols na temporada

Foto-Esau-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Esaú Souza
Fortaleza (CE)
Dia 31/01/2026
21:02
Partida entre Fortaleza e Iguatu, pelo Campeonato Cearense (Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC)
imagem cameraPartida entre Fortaleza e Iguatu, pelo Campeonato Cearense (Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC)
  • Mais Notícias

O Fortaleza empatou com o Iguatu por 1 a 1 na noite deste sábado (31), no Estádio Presidente Vargas, valendo pela segunda fase do Campeonato Cearense. Adam Bareiro marcou pela terceira vez e assumiu a artilharia do clube no ano.

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

O atacante balançou as redes em nova cobrança de pênalti, assim como fez no triunfo por 1 a 0 sobre o Floresta. Bareiro sofreu a penalidade neste sábado e causou a expulsão do zagueiro Diguinho, que o puxou na área.

Mesmo com um jogador a mais durante boa parte do confronto, o Tricolor não conseguiu superar a defesa visitante outra vez. Zé Rafael, goleiro do Azulão, parou uma tentativa de Lucas Crispim nos últimos instantes para garantir o empate.

➡️ Aposte na vitória do Fortaleza no Campeonato Cearense!

Partida entre Fortaleza e Quixadá, pelo Campeonato Cearense (Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC)
Bareiro na partida entre Fortaleza e Quixadá, pelo Campeonato Cearense (Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC)

Pochettino (dois gols), Kayke (um), Rodrigo (um) e um gol contra de Samuel completam a lista da artilharia tricolor em 2026. O sistema defensivo, por sua vez, concedeu o primeiro tento do ano neste sábado.

O Fortaleza voltará a campo no domingo (8), na Arena Castelão, contra o rival Ceará. O duelo pela última rodada da segunda fase do Campeonato Cearense terá início às 18h (de Brasília).

➡️ Com um a mais, Fortaleza empata com o Iguatu pelo Estadual

Fortaleza anuncia mudanças no elenco

O Fortaleza vem se movimentando no mercado da bola nos últimos dias. O clube rescindiu com o zagueiro Marcelo Benevenuto, o lateral-esquerdo Weverson, os meio-campistas Zé Welison e Emmanuel Martínez e o atacante Juan Martín Lucero.

➡️ Fortaleza receberá valor milionário por venda de Amorim; confira

Dois nomes foram emprestados nesta semana: o meio-campista Kauan Rodrigues e o atacante Imanol Machuca. Em relação à chegadas, nomes como Luan Freitas, Ryan e Ronald foram contratados. A Série B, grande objetivo do Tricolor na temporada, terá início em março.

