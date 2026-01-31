Bareiro volta a marcar e assume artilharia do Fortaleza no ano
Atacante chegou a três gols na temporada
O Fortaleza empatou com o Iguatu por 1 a 1 na noite deste sábado (31), no Estádio Presidente Vargas, valendo pela segunda fase do Campeonato Cearense. Adam Bareiro marcou pela terceira vez e assumiu a artilharia do clube no ano.
O atacante balançou as redes em nova cobrança de pênalti, assim como fez no triunfo por 1 a 0 sobre o Floresta. Bareiro sofreu a penalidade neste sábado e causou a expulsão do zagueiro Diguinho, que o puxou na área.
Mesmo com um jogador a mais durante boa parte do confronto, o Tricolor não conseguiu superar a defesa visitante outra vez. Zé Rafael, goleiro do Azulão, parou uma tentativa de Lucas Crispim nos últimos instantes para garantir o empate.
Pochettino (dois gols), Kayke (um), Rodrigo (um) e um gol contra de Samuel completam a lista da artilharia tricolor em 2026. O sistema defensivo, por sua vez, concedeu o primeiro tento do ano neste sábado.
O Fortaleza voltará a campo no domingo (8), na Arena Castelão, contra o rival Ceará. O duelo pela última rodada da segunda fase do Campeonato Cearense terá início às 18h (de Brasília).
Fortaleza anuncia mudanças no elenco
O Fortaleza vem se movimentando no mercado da bola nos últimos dias. O clube rescindiu com o zagueiro Marcelo Benevenuto, o lateral-esquerdo Weverson, os meio-campistas Zé Welison e Emmanuel Martínez e o atacante Juan Martín Lucero.
Dois nomes foram emprestados nesta semana: o meio-campista Kauan Rodrigues e o atacante Imanol Machuca. Em relação à chegadas, nomes como Luan Freitas, Ryan e Ronald foram contratados. A Série B, grande objetivo do Tricolor na temporada, terá início em março.
