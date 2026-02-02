Voltando? São Paulo atualiza quadro médico de André Silva

O São Paulo atualizou a situação médica de André Silva. De acordo com o informado pelo clube, o atacante iniciou o processo de transição com a preparação física nesta segunda-feira (2).

Em agosto, André Silva sofreu uma lesão no ligamento cruzado posterior e um estiramento no ligamento cruzado anterior do joelho. Na época, como não foi ruptura, o jogador optou por não passar por cirurgia e escolheu um método mais conservador de tratamento.

Existia uma expectativa que André Silva passasse por evolução justamente em fevereiro deste ano, segundo cronogramas. No mais, o Tricolor não crava prazos exatos de retorno.

André Silva se lesionou novamente (Foto: Paulo Pinto / São Paulo FC)

São Paulo tem alívio no departamento médico

O São Paulo está com o departamento médico aliviado. No momento, André Silva está em transição física, enquanto Ryan Francisco, que sofreu uma ruptura no LCA em julho de 2025, segue com seu cronograma.

Paulinho, que está começando a integrar de vez o profissional, trata uma lesão no joelho sofrida no final da Copinha. No mais, sem maiores problemas.

O Tricolor passou por uma grande reformulação no departamento médico entre o final de 2025 e o começo deste ano. No ano passado, foram desligados o médico Pedro Henrique Perez, o auxiliar de fisiologia Paulo Eduardo Teixeira, o coordenador de reabilitação física Carlos Alberto Presinoti e a fisioterapeuta Cilmara Moretti. Naquele ano, o DM foi um grande drama, com 70 casos no total, além de alguns cirúrgicos, como Calleri, que só retornou nesta temporada.

