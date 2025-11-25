Ceará inicia sequência diante do G4 da Série A com derrota
Próximo adversário do Alvinegro será o Cruzeiro
O Ceará perdeu para o Mirassol por 3 a 0 na noite da última segunda-feira (24), fora de casa, valendo pela 35ª rodada do Brasileirão. Assim, o time iniciou a sequência de quatro partidas contra os integrantes do G4 com um revés.
O primeiro gol veio nos instantes iniciais do jogo. Após rebatida na área, Negueba ficou com a sobra e mandou a bola para o fundo das redes. Reinaldo, cobrando falta na lateral do campo, marcou o segundo para o Mirassol.
O time de Léo Condé tentou reagir no 2º tempo e ficou mais com a bola, mas não teve eficiência na hora de concluir. Os mandantes selaram a vitória com Alesson, que cortou para a direita e acertou um belo chute colocado.
O Vovô receberá o Cruzeiro, terceiro colocado, na sequência. A equipe mineira está a seis pontos de distância do líder Flamengo e, apesar da missão difícil, ainda sonha com o título da competição nacional.
O adversário seguinte é o próprio Flamengo, que poderá levantar a taça na partida contra o Ceará. O duelo será realizado no Maracanã, sendo o primeiro após a final da Copa Libertadores. O encerramento da campanha virá contra o Palmeiras, atual vice-líder, na Arena Castelão.
Próximo jogo do Ceará
Após a derrota por 3 a 0 para o Mirassol, o Ceará voltará a campo no sábado (29), contra o Cruzeiro, na Arena Castelão. O duelo pela Série A terá início às 20h30 (de Brasília).
O Alvinegro está em 14º lugar, com 42 pontos. O Santos, primeiro time na zona de rebaixamento, possui 38 pontos - quatro a menos.
