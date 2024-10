Ídolo do Grêmio, Pedro Geromel anuncia aposentadoria

Geromel foi parte crucial do título da Libertadores de 2017 (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/10/2024 - 12:00 • Porto Alegre (RS) • Atualizada em 01/10/2024 - 13:05

Uma era está chegando ao fim. Pedro Geromel, zagueiro multicampeão com o Grêmio, anunciou, nesta terça-feira (1º), a sua aposentadoria. No Tricolor desde 2013, o jogador pendurará as suas chuteiras no final da temporada, quando encerra seu vínculo com o clube.

Aos 39 anos, Geromel não vive a temporada dos sonhos. Diversas lesões atrapalharam o desempenho do zagueiro no ano, que entrou em campo em apenas 21 jogos e marcou um gol.

- Gostaria de comunicar que decidi me aposentar no final do ano. Como sempre tive muito respeito e carinho pelo torcedor, gostaria que eles soubessem por mim. Sei que ainda faltam dois meses para terminar o ano e vou continuar fazendo meu melhor, como sempre fiz nesta última década pelo Grêmio - afirmou o jogador, em entrevista coletiva.

Geromel, com formação e começo de carreira no futebol europeu, foi anunciado pelo clube gaúcho no fim de dezembro de 2013. Rapidamente, se tornou um jogador importante para o Tricolor, fazendo a diferença rapidamente na linha defensiva. Se firmando como titular absoluto, foi parte crucial de conquistas como a Copa do Brasil de 2016 e a Libertadores de 2017, sendo marcado na história.

As lesões nos anos recentes tiraram o ritmo do defensor e, consequentemente, sua presença constante entre os 11 iniciais, mas não apagaram seu legado deixado em Porto Alegre.

Pedro Geromel deixará o Grêmio com mais de 403 partidas (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

✅ TÍTULOS DE PEDRO GEROMEL PELO GRÊMIO

🏆 Copa do Brasil: 2016

🏆 Libertadores: 2017

🏆 Recopa Sul-Americana: 2018

🏆 Campeonato Gaúcho: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024

🏆 Recopa Gaúcha: 2019, 2021, 2022 e 2023

🔢 NÚMEROS DE PEDRO GEROMEL PELO GRÊMIO

🏆 403 jogos

🏆 15 gols

🏆 3 assistências