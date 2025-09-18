Ídolo do Corinthians anuncia aposentadoria: ‘Faltou o Flamengo’

Corinthians e Flamengo tem as maiores torcidas do Brasil, e por isso são sonhos para muitos jogadores de futebol. Um ídolo do Timão anunciou sua aposentadoria dos gramados, e afirmou que faltou jogar no Rubro-Negro carioca.

Depois de alguns meses afastado dos gramados, o zagueiro Gil pendurou as chuteiras. O anúncio foi feito em um corte de uma entrevista que ainda vai ao ar na Record. Para a carreira ficar perfeita, o ídolo do Corinthians afirmou que faltou jogar no Flamengo.

- Está definido. Fiz tudo. Só faltou jogar no Flamengo, mas nem tudo é perfeito. Sou agradecido pela carreira que eu construí - disparou Gil, ídolo do Corinthians, em entrevista à Record.

Gil é cria de Campo dos Goytacazes, município localizado no interior do estado do Rio de Janeiro, o que pode explicar a relação do ídolo do Corinthians com o Flamengo. Apesar disso, o zagueiro nunca declarou torcida para nenhum clube.

Corinthians e Flamengo tem as maiores torcidas do Brasil (Foto: Marcello Zambrana/AGIF / Kely Pereira/AGIF)

Faltou o Flamengo: a carreira vitoriosa do ídolo do Corinthians

Para Gil, ídolo do Corinthians, faltou jogar no Flamengo, mas a realidade é que o jogador teve uma carreira sonhada por muitos jogadores.

Com apenas 17 anos, o jogador se profissionalizou pelo Americano, do Rio de Janeiro. Depois de rodar em alguns clubes de menor expressão, Gil recebeu sua primeira oportunidade de atuar em um time grande no Cruzeiro, onde foi destaque e vice-campeão brasileiro em 2010.

Depois de muito sucesso na Série A, o zagueiro foi se aventurar no Valenciennes, da França, onde jogou por três anos. Em 2013, começa a passagem de Gil pelo Corinthians. Ele ficou por dois anos, conquistando o Campeonato Brasileiro sob o comando de Tite.

Com mais uma temporada de destaque no Brasil, Gil se transfere para o Shandong Taishan, da China. Ele ficou por lá por três anos, quando decidiu retornar ao Corinthians. No total, foram 400 jogos com a camisa do Timão.

O último clube da sua carreira foi o Santos, onde atuou em 66 jogos, incluindo Série B e Campeonato Paulista. De acordo com o ídolo do Corinthians, faltou o Flamengo, mas a carreira de Gil marcou milhões de torcedores no Brasil.