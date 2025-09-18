O {Corinthians anunciou o lançamento nesta quinta-feira (18) de uma parceria inédita com o Google, uma das maiores empresas do ramo de tecnologia do mundo. A união do clube com a big tech é para o lançamento de um serviço integrado no Google Maps, ferramenta com informações de localização em tempo real, imagens de satélite e trânsito. O novo produto conecta diretamente os usuários da plataforma com endereços históricos do clube.

Os torcedores poderão visualizar e acessar no Google Maps uma lista com endereços que ajudam a contar a história do Corinthians e trazem curiosidades sobre relacionadas à equipe. O corintianos também podem usar os próprios recursos da ferramenta, como o de trânsito para acessar os locais indicados no mapa. Clique aqui para conhecer.

O Superintendente de Marketing do Corinthians, Vinicius Manfredi de Azevedo, destaca que a parceria permite que o torcedor alvinegro acesse e conheça mais a história do clube em qualquer lugar do mundo, independente da distância geográfica.

- Além de trazer diversos pontos históricos e atrações desde já, em um segundo momento a ferramenta vai proporcionar informações de pontos de encontro de corintianos pelo Brasil e pelo mundo. Ou seja, com a lista, o corintiano que estiver no Interior de São Paulo, no Rio de Janeiro ou em Londres saberá onde encontrar outros corintianos para ver um jogo do Corinthians - afirma o executivo do time.

O Corinthians é o primeiro time no Brasil que utiliza o Google Maps em parceria direta com a empresa para listar seus endereços históricos na plataforma. A ação faz parte do projeto em comemoração aos 115 anos da equipe e o projeto foi intitulado "Todos os caminhos levam ao Corinthians".

Torcida do Corinthians na Neo Química Arena, estádio do clube. (Foto: Divulgação/ Corinthians)

Conheça os endereços históricos do Corinthians

No Google Maps, alguns endereços apontados são clássicos, como os diversos estádios onde o Corinthians jogou e conquistou títulos. Ao passar o mouse ou clicar em cima dos nomes das arenas, é possível ler uma descrição que conta a relação do alvinegro com o estádio.

No Morumbis, por exemplo, o texto destaca conquistas do time jogando no gramado do estádio, como do Campeonato Paulista de 1977, dos Campeonatos Brasileiros de 1990, 1998 e 1999. Também destaca que o clube é dono do recorde de público do local, com 146.082 torcedores na final do Paulistão de 77 entre Corinthians e Ponte Preta. Ainda há uma leve provocação, quando chama o Morumbis de "salão de festas".

Fora de São Paulo, são apontados endereços como Estádio Serra Dourada, onde o Corinthians se consagrou campeão da Copa Do Brasil de 2002 e do Brasileirão de 2005. Em São Januário é contada a história do hexacampeonato Brasileiro de 2025, enquanto o Maracanã relembra o título da primeira edição da história do Mundial de Clubes, em 2000, diante do Vasco.

Outros endereços internacionais são marcados no mapa, como o Gran Parque Central, em Montevidéu, no Uruguai, onde o clube conquistou o tri da Libertadores Feminina. Ou o Estádio Polideportivo de Pueblo Nuevo, onde começou a campanha da conquista da Libertadores Masculina de 2012. Empate em 1 a 1 contra o Deportivo Táchira.

Além dos endereços conhecidos como marcos históricos para a equipe, também estão disponíveis o CT Joaquim Grava, a Neo Química Arena e lojas oficiais do Corinthians espalhadas pela capital paulista.