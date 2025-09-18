Muitos torcedores do Palmeiras perderam a paciência com um medalhão do elenco mesmo com a vitória em cima do River Plate nesta quarta-feira (17). A partida no Monumental de Núñez, válida pelas quartas de finais da Libertadores, terminou 2 a 1 para o Verdão.

Com gols de Gustavo Gómez e Vitor Roque, o Palmeiras venceu o River Plate fora de casa e conquistou uma bela vantagem na Libertadores. Ainda assim, o goleiro Weverton foi muito criticado nas redes sociais por alguns lances e o gol sofrido para o time argentino.

Em 2025, a opinião sobre o goleiro mudou um pouco entre os torcedores do Palmeiras. Apesar de ser tratado como ídolo, alguns palmeirenses já começam a questionar sua titularidade. Vale destacar que o clube contratou Carlos Miguel, ex-Corinthians, para a posição. Veja a reação da web abaixo.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Veja reação da torcida do Palmeiras com o goleiro Weverton

Como foi o jogo

A primeira etapa foi marcada por amplo domínio do Palmeiras, que voltou a demonstrar sua força na Copa Libertadores. Os mais de 80 mil torcedores no Monumental não foram capazes de frear a equipe de Abel Ferreira, acostumada a desafios longe do Allianz Parque.

Logo aos cinco minutos, Andreas Pereira acertou cruzamento na medida para o capitão Gustavo Gómez abrir o placar. Na sequência, foi a vez de Khellven, um dos principais destaques do primeiro tempo, roubar a bola na intermediária ofensiva e conectar passe com Flaco López, responsável por encontrar Vitor Roque, autor do segundo gol alviverde no Monumental.

continua após a publicidade

Já os minutos finais foram marcados por um tímido domínio do River Plate, que tentava diminuir o prejuízo na eliminatória. Apesar das trocas de posse e da torcida visitante vibrante, o Palmeiras foi o dono absoluto da primeira etapa.

Com ampla vantagem no marcador, o Palmeiras retornou para a segunda etapa com a missão de segurar a vantagem, mas viu o River Plate controlar as ações dentro do Monumental, que passou a empurrar o time dentro de campo.

Minutos antes dos acréscimos, Martínez Quarta chutou de fora da área e, após desvio em Piquerez, a bola acabou no fundo do gol defendido por Weverton. Os minutos finais, por sua vez, foram marcados por muita pressão argentina, mas sem eficácia. Placar final: 2 a 1 para o Palmeiras.