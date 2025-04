Hoje no Atlético-MG, Cuca viveu grande fase no Botafogo; relembre

Antes da chegada da SAF e da montagem do time campeão da Libertadores e do Brasileirão em 2024, o torcedor do Botafogo tinha lembrança de uma equipe que, apesar de não ter levantado troféus de expressão, deu esperanças: a de 2007, comandada por Alexi Stival, o Cuca. O treinador, atualmente no Atlético-MG, irá reencontrar o Glorioso neste domingo (20), no Mineirão, às 16h (de Brasília), pela 5ª rodada.

Foram duas passagens como treinador do Botafogo: de maio de 2006 a setembro de 2007, e de outubro de 2007 a maio de 2008. Na segunda, Mário Sérgio foi contratado, perdeu três jogos seguidos e foi demitido. O Glorioso, então, ligou novamente para Cuca, que deixou o cargo após a eliminação na semifinal da Copa do Brasil de 2008.

O time de 2007, que chegou a liderar 13 rodadas do Campeonato Brasileiro e perdeu o título estadual para o Flamengo em final marcada por polêmicas de arbitragem, ficou conhecido como "Carrossel Alvinegro". Com Túlio, Zé Roberto, Lúcio Flávio e Dodô como destaques - quarto que virou canção de Cristina Saraiva -, o Botafogo encantou seu torcedor apesar do nono lugar.

Cuca comandou o Botafogo em 2006, 2007 e 2008 (Foto: Gilvan de Souza/Lancepress!)

Cuca teve trabalhos de destaque no comando de Goiás e São Paulo, que o projetaram em 2003 e 2004. No entanto, foi só um ano depois de sua saída do Alvinegro que o técnico levantou o primeiro caneco: o Campeonato Carioca de 2009, justamente em cima do Botafogo.

Os lados se afastaram, e foi no próprio Galo, seu clube atual, que Cuca fez seu nome. Em quatro passagens, ele conquistou a Libertadores em 2013, Brasileirão e Copa do Brasil em 2021 e quatro edições do Campeonato Mineiro: 2012, 2013, 2021 e 2025.

Cuca reencontra um amor antigo que também cresceu. Com John Textor, o sofrido Botafogo dos tempos de Alexi Stival como treinador, hoje pode sorrir. O campeão nacional e continental na temporada passada tentará contra o Galo a virada de chave, agora sob o comando do português Renato Paiva, para engrenar no ano.