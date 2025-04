Botafogo renova com o volante Gregore até o fim de 2028

Na tarde desta sexta-feira (17), o Botafogo anunciou a renovação do contrato do volante Gregore até o final de 2028. O jogador, que é um dos pilares do elenco alvinegro, entrou para a história em 2024 ao ser expulso com menos de um minuto na final da Libertadores e, uma semana depois, fazer o gol do tricampeonato brasileiro.

O camisa 26, que chegou ao Estádio Nilton Santos em fevereiro de 2024, tinha vínculo até o fim de 2026 vinha recebendo sondagens de clubes do Brasil e do Oriente Médio. Atlético-MG e Al-Rayyan, do Catar, time comandado por Artur Jorge, acenaram com interesse no volante.

No novo acordo, a multa rescisória para o futebol do exterior recebeu um aumento - este, inclusive, foi um dos entraves no início das negociações para assinatura. Gregore receberá uma valorização salarial para sua sequência com a camisa do Botafogo.

Gregore foi um dos destaques do memorável 2024 e se consolidou na posição. O volante contratado junto ao Inter Miami (EUA) cercado de expectativas, foi o jogador com mais desarmes no futebol brasileiro nos últimos 12 meses (141), ganhando o apelido de "pitbull" pela torcida alvinegra.

São 68 partidas disputadas com a camisa do Botafogo, três gols marcados e duas assistências. Gregore é um dos líderes do elenco comandado pelo técnico português Renato Paiva e conta com prestígio das lideranças da SAF.