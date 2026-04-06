Mirassol x Lanús – Palpites, análise e odds (08/04)

O Mirassol faz sua estreia histórica na Copa Libertadores nesta quarta-feira, 08 de abril de 2026, diante do Lanús, no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, o Maião. O confronto é válido pela primeira rodada do Grupo G, que ainda conta com LDU de Quito e Always Ready. Para o Leão Caipira, trata-se do momento mais importante de sua centenária trajetória no futebol brasileiro.

O problema é que a festa chega em meio a uma crise esportiva profunda. O Mirassol ocupa a lanterna do Brasileirão 2026 com apenas seis pontos em dez rodadas e acumula 11 jogos consecutivos sem vitória. Do outro lado, o Lanús desembarca no interior paulista com moral elevada: campeão da Copa Sul-Americana 2025 e da Recopa Sul-Americana 2026, quando superou o Flamengo no Maracanã em noite épica. Os dados indicam um duelo desigual em termos de confiança e momento, mas o fator casa e a mística da estreia podem equilibrar a balança.

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Análise da partida

O Mirassol vive o seu pior momento desde que se firmou como força do futebol paulista. Após encerrar o Brasileirão 2025 na quarta posição, garantindo vaga direta na Libertadores, o elenco passou por uma reformulação intensa. Dezessete jogadores deixaram o clube, incluindo peças fundamentais como o zagueiro Jemmes, o lateral Lucas Ramon e o meia Danielzinho, além do atacante Chico da Costa. As 14 contratações ainda não engrenaram coletivamente.

Os números do Brasileirão são preocupantes. Em dez rodadas, o Leão Caipira soma uma vitória, três empates e seis derrotas, com 10 gols marcados e 14 sofridos. A última vitória foi contra o Vasco, por 2 x 1, ainda na primeira rodada, em 29 de janeiro. Desde então, a equipe acumula uma sequência de 11 jogos sem vencer, a pior do clube no século XXI.

Mesmo em má fase, a equipe de Rafael Guanaes mantém médias altas de posse de bola e volume de finalizações. Antes da pausa para a data FIFA, o Mirassol era o segundo colocado em finalizações como mandante, com média de 16,5 tentativas por partida. O problema está na eficiência: são necessárias 13,2 finalizações para converter um gol em casa, a terceira pior taxa da Série A.

O Lanús, por sua vez, chega ao Brasil com o status de campeão continental. O Granate conquistou a Copa Sul-Americana 2025 ao superar o Atlético Mineiro e, em fevereiro, levantou a Recopa Sul-Americana 2026 com uma vitória emocionante sobre o Flamengo: 1 x 0 na ida, em La Fortaleza, e 3 x 2 no Maracanã, com gols nos acréscimos do tempo extra de José Canale e Dylan Aquino.

No Torneio Apertura argentino, o time de Mauricio Pellegrino ocupa a quinta posição da Zona A com 19 pontos em 13 rodadas, a quatro do líder Vélez Sarsfield. A campanha inclui oito vitórias, quatro empates e três derrotas na temporada, com 25 gols marcados e 17 sofridos. Como visitante, o desempenho é irregular: duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos fora de casa.

O cenário aponta o Lanús como favorito pelo momento, mas o fator casa não pode ser ignorado. O Estádio José Maria de Campos Maia foi uma fortaleza em 2025 e, mesmo com a queda de rendimento em 2026, segue sendo um diferencial em Mirassol, cidade de 60 mil habitantes no noroeste paulista.

Outros palpites para Mirassol x Lanús

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Confrontos diretos

Mirassol e Lanús nunca se enfrentaram na história. Trata-se de um confronto inédito, o que adiciona imprevisibilidade ao duelo.

O histórico recente de clubes argentinos no Brasil pela fase de grupos da Libertadores indica uma abordagem mais cautelosa. Dados da CONMEBOL mostram que essas equipes tendem a priorizar a solidez defensiva, com 37% de aproveitamento como visitantes nos últimos três anos.

Vale destacar que o Lanús possui experiência recente em território brasileiro. Na Recopa 2026, venceu o Flamengo por 3 x 2 no Maracanã, na prorrogação, resultado que fortalece a confiança do elenco para atuar fora de casa.

Notícias de Mirassol x Lanús

Mirassol

O Mirassol monitora a condição física de Negueba, artilheiro da equipe na temporada com três gols. O atacante esteve fora do último jogo e sua utilização depende da avaliação final da comissão técnica.

Tiquinho Soares, contratado por empréstimo do Santos, ainda busca melhor forma. O centroavante soma dois gols e três assistências na temporada, mas foi substituído no intervalo da última partida. Sua presença entre os titulares segue em aberto.

Provável escalação do Mirassol (4-2-3-1): Walter; Igor Formiga, João Victor, Lucas Oliveira e Reinaldo; Yuri Lara e José Aldo; Alesson, Shaylon e Negueba; Tiquinho Soares. Técnico: Rafael Guanaes.

Lanús

Pelo lado do Lanús, Mauricio Pellegrino não possui desfalques relevantes. O treinador utilizou força máxima na última rodada do Apertura, sinalizando que deve repetir a base na Libertadores. Carlos Izquierdoz segue como referência defensiva e liderança do elenco.

Eduardo Salvio comanda o setor ofensivo, acumulando um gol e três assistências no Apertura. Dylan Aquino, destaque da equipe, é o artilheiro da temporada com cinco gols em apenas 281 minutos na liga.

Provável escalação do Lanús (4-2-3-1): Nahuel Losada; Nicolás Morgantini, Carlos Izquierdoz, Ronaldo Dejesús e Sasha Marcich; Agustín Medina e Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno e Dylan Aquino; Rodrigo Castillo. Técnico: Mauricio Pellegrino.

Destaques individuais de Mirassol x Lanús

Jogador destaque · Mirassol Reinaldo 11 Jogos na Libertadores em sua carreira, por Chapecoense e São Paulo 14 Gols no Brasileirão 2025, quando foi artilheiro do Mirassol e referência ofensiva 8 Assistências no Brasileirão 2025, reforçando seu papel de criador pela esquerda 13 Jogos em 2026 como titular e capitão, mesmo em meio ao jejum ofensivo Jogador destaque · Lanús Dylan Aquino 5 Gols no Apertura 2026 em apenas 281 minutos jogados 7,13 Nota média no FotMob na temporada, destaque entre pontas da Liga argentina 1 Gol na Recopa 2026, selando o título no Maracanã aos 120+2 minutos 20 Anos de idade, uma das maiores promessas do futebol argentino atual

Os Técnicos

Rafael Guanaes chegou ao Mirassol como auxiliar técnico e assumiu o comando em 2024. Foi o responsável pela campanha histórica de quarto lugar no Brasileirão 2025, o que lhe rendeu sondagens de clubes maiores, como o Botafogo. A decisão de permanecer no interior paulista parecia acertada, mas o início de 2026 colocou seu trabalho sob enorme pressão.

Guanaes tem demonstrado desgaste emocional visível. Na partida contra o Santos, trocou insultos com o técnico Vojvoda, e ambos foram expulsos. Contra o Cruzeiro, precisou ser contido por seguranças após fortes reclamações contra a arbitragem. A instabilidade do treinador pode ser um fator negativo em uma partida de alta tensão como a estreia na Libertadores.

Mauricio Pellegrino, do Lanús, vive o momento oposto. O técnico argentino se tornou o único treinador a conquistar dois títulos internacionais pelo Granate: a Sul-Americana 2025 e a Recopa 2026. Pellegrino é conhecido por montar equipes compactas, organizadas e eficientes na transição defensiva. Sua gestão do elenco tem sido cirúrgica, alternando titulares entre o Apertura e as competições internacionais sem perda significativa de rendimento.

A experiência de Pellegrino em competições continentais é um diferencial claro. Guanaes, por sua vez, enfrenta sua primeira Libertadores como treinador principal. O contraste entre os dois perfis pode pesar na tomada de decisões durante o jogo.

Análise Tática

As duas equipes adotam a mesma formação base: o 4-2-3-1. O espelho tático indica que a partida será definida nos duelos individuais e na capacidade de cada time de explorar os espaços do adversário.

O Mirassol de Guanaes gosta de ter a bola e construir jogadas com paciência. A equipe é a segunda que mais finaliza como mandante na Série A, mas peca na objetividade na frente do gol. Reinaldo, pela lateral esquerda, segue como o principal cobrador de bola parada, apesar de viver um jejum ofensivo em 2026, com nenhuma participação em gols após uma temporada de 14 gols e oito passes decisivos em 2025. O problema está na fragilidade defensiva: a equipe sofreu gols nos últimos 11 jogos consecutivos.

O Lanús de Pellegrino prioriza a solidez defensiva e os contra-ataques rápidos. A dupla de volantes formada por Agustín Medina e Agustín Cardozo protege a linha de quatro defensores, enquanto Eduardo Salvio e Dylan Aquino têm liberdade para explorar os corredores laterais na transição. A equipe argentina marca em bloco médio e sai jogando com passes curtos e objetivos, buscando a velocidade de Aquino e a movimentação de Marcelino Moreno.

A principal fragilidade do Mirassol é a vulnerabilidade nas costas dos laterais, especialmente quando o time avança. O Lanús pode explorar esse espaço com Aquino pelo lado esquerdo e Salvio pela direita. Por outro lado, a defesa do Granate cede, em média, 1,13 gol por jogo fora de casa, e a pressão ofensiva do Mirassol, mesmo ineficiente, pode gerar oportunidades em bolas paradas e escanteios.

A análise sugere um jogo em que o Mirassol terá mais posse e finalizações, mas o Lanús tende a ser mais letal nas oportunidades criadas.

Prognóstico de placar exato para Mirassol x Lanús

Previsão de Placar Mirassol 0 x 1 Lanús O Mirassol estreia na Libertadores vivendo o pior momento de sua história recente: são 11 jogos sem vencer, a lanterna do Brasileirão e uma crise de confiança que afeta todo o elenco. A reformulação pesada do plantel comprometeu o entrosamento que sustentou a campanha de 2025, e a equipe de Rafael Guanaes não consegue transformar domínio territorial em gols. O Lanús, em contraste, chega com moral elevada. Atual campeão da Sul-Americana e da Recopa, o time de Mauricio Pellegrino tem experiência consolidada em competições continentais, uma defesa bem estruturada liderada por Carlos Izquierdoz e armas letais na transição com Dylan Aquino e Eduardo Salvio. A análise indica que a solidez tática do visitante tende a prevalecer sobre o volume ofensivo ineficiente do mandante. O Mirassol está há 11 jogos sem vencer , a pior sequência do século XXI para o clube, com cinco derrotas consecutivas no Brasileirão

, a pior sequência do século XXI para o clube, com cinco derrotas consecutivas no Brasileirão O Lanús conquistou dois títulos internacionais nos últimos seis meses: a Copa Sul-Americana 2025 e a Recopa Sul-Americana 2026

nos últimos seis meses: a Copa Sul-Americana 2025 e a Recopa Sul-Americana 2026 O ataque do Mirassol precisa de 13,2 finalizações para converter um gol em casa, a terceira pior eficiência do Campeonato Brasileiro

para converter um gol em casa, a terceira pior eficiência do Campeonato Brasileiro Dylan Aquino marcou cinco gols em 281 minutos no Apertura argentino, a melhor média de um atacante do Lanús na temporada

Resumo dos palpites do Lance para Mirassol x Lanús