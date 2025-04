O Brasil conquistou o título do Campeonato Sul-Americano Sub-17 após empatar com a Colômbia no tempo normal por 1 a 1 e vencer nos penâltis por 4 a 1. Um dos principais protagonistas da conquista foi o atacante Dell, do Bahia, de apenas 16 anos, que é mais conhecido como o "Haaland do Sertão".

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Ele marcou o pênalti decisivo, que garantiu o título para a Seleção, e na semifinal, marcou o gol que colocou a equipe na decisão, na vitória sobre o Chile por 1 a 0, na semifinal. O centroavante ganhou esse apelido por conta de seu faro de gols e por ser parecido fisicamente com o artilheiro norueguês.

Na última temporada, ele ajudou o Tricolor de Aço a conquistar os títulos do Campeonato Baiano Sub-17 e Sub-20. Além disso, foi o artilheiro da equipe na temporada com 12 gols marcados. O jogador tem chamado atenção de clubes europeus, que observam seu progresso.

continua após a publicidade

Outros dois pilares da campanha também são da base da equipe baiana: o goleiro Arthur Jampa e o meia Ruan Pablo. O arqueiro pegou uma das penalidades e o meia foi o artilheiro da amarelinha na campanha, com três gols marcados.

Lateral decisivo

O Brasil contou com herói improvavel para levar a decisão para os pênaltis. No apagar das luzes, o lateral-direito Ângelo Gabriel, do São Paulo, acertou um belo cabeceio e levou a partida para as penalidades.

continua após a publicidade

O defensor foi títular da equipe durante a campanha e jogou todos os seis jogos da caminhada para a conquista. Após o título, ele disse que a partida foi muito dificil e que os jogadores tem a resposabilidade por defender a Seleção Brasileira.

-A Seleção Brasileira tem sempre um futebol alegre. Temos responsabilidade, mas também temos a ousadia em campo. Sempre estamos nas finais porque, querendo ou não, é a maior seleção do mundo - afirmou.

Ângelo em ação pela seleção brasileira. (Foto: Nelson Terme/CBF)

Como foi a vitória do Brasil no Sul-Americano Sub-17?

A Colômbia teve mais intensidade durante o primeiro tempo e consequentemente abriu o placar no finalzinho com Sevillano. A volta para a segunda etapa foi fechada e disputada.

O Brasil passou perto de chegar ao empate com Dell, que ganhou do defensor e passou perto de igualar o marcador. Quando a partida se encaminhava para o final, a Amrelinha empatou após Rafael Gonzaga cruzar na área e Ângelo aparecer bem na área e cabeçear para deixar tudo igual. Isso levou a decisão para os pênaltis.

Nas penalidades, a Seleção foi perfeita em suas cobranças e viu Arthur Jampa defender uma das cobranças. Depois disso, os donos da casa viram Castaño acertar a trave e na sequência, Dell deixou tudo marcou o gol do título.