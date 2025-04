Brasil vence o Chile e vai à final do Sul-Americano Sub-17

No Estádio Olímpico Jaime Morón León, em Cartagena, o Brasil venceu o Chile por 1 a 0, com gol de Dell, e avançou para a final do Sul-Americano Sub-17. Apesar do placar magro, a Seleção teve uma atuação dominante, mas encontrou forte resistência do goleiro Villegas, de apena 15 anos.

Na decisão, os comandados de Dudu Patetuci enfrentarão o vencedor de Colômbia x Venezuela, que jogam nesta quarta-feira (9), às 21h. A final está prevista para o domingo (12), ainda sem horário definido. Com a vaga garantida na Copa do Mundo da categoria, que acontece neste ano, no Qatar, o Brasil joga por mais um título continental.

Como foi a semifinal do Sul-Americano Sub-17

Brasil começou melhor, ameaçando o gol chileno e obrigando o Villegas a fazer defesas difíceis, primeiro em finalização de Kayke Ayrton, após tabela dentro da área, depois de Angelo, que pegou a sobra do escanteio e invadiu a área. Sem tempo para a defesa do Chile respirar, a Seleção teve ainda duas bolas na trave, uma que resvalou no goleiro e saiu em escanteio e outra em que o arqueiro conseguiu se recuperar. Foi um primeiro tempo de pressão brasileira, com muito volume, mas pecando na conclusão e por isso ficando no empate sem gols.

A segunda etapa começou no mesmo ritmo, com o Brasil criando chances claras, mas sem balançar as redes. No entanto, o cenário mudou aos 19 minutos em uma jogada com DNA do tricolor baiano. Ruan Pablo recebeu na intermediária carregou a bola até a linha de fundo pela direita, cruzando rasteiro para Dell, que havia acabado de entrar, empurrar e balançar as redes. O Chile tentou devolver na sequência e, na melhor jogada que criaram, Molina arriscou de fora da área e acertou o travessão. O jogo acabou com um placar magro, mas por conta de uma grande atuação de Villegas, que impediu que a Seleção abrisse o placar mais cedo e aplicasse uma goleada pelo tamanho do volume ofensivo.