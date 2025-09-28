Grêmio x Vitória: confira as escalações para o duelo do Brasileirão

Grêmio e Vitória estão escalados para a partida decisiva marcada para as 11h deste domingo (horário de Brasília), em Porto Alegre, pela 25ª rodada do Brasileirão.

O Imortal tem duas boas notícias para o duelo contra o Vitória, com os retornos do técnico Mano Menezes e do volante Arthur, que cumpriram suspensão contra o Botafogo, na última quarta, depois de terceiro cartão amarelo e expulsão no Gre-Nal do último fim de semana, respectivamente. Arthur, inclusive, será titular.

Já Cuellar, que era dúvida para a partida por conta de uma lesão muscular na coxa, segue fora da lista de relacionados.

Arthur em treinamento do Grêmio. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Leão tem retorno importante

Do outro lado, o Vitória tem a volta do volante Baralhas, velho conhecido de Jair Ventura, que cumpriu suspensão contra o Fluminense e está entre os titulares para enfrentar o Grêmio. O treinador, inclusive, vai estrear com uma nova formação de três zagueiros.

O Rubro-Negro, no entanto, vai ter o desfalque de outros dois volantes: Dudu e Pepê, punidos com expulsão e terceiro cartão amarelo diante do Fluminense, respectivamente. As outras baixas são Alexandre Fintelman, Fabri, Jamerson, Kauan e Rúben Ismael, todos em recuperação de problemas físicos.

Já Claudinho, Lucas Arcanjo, Lucas Halter, Ramon, Renato Kayzer e Renzo López estão pendurados.

Jair Ventura comanda treino no Barradão (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Escalações de Grêmio e Vitória

O Grêmio de Mano Menezes vai a campo com: Gabriel Grando; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Kannnemann e Marlon; Noriega, Arthur, Edenilson e Willian; Pavon e André Henrique.

Já a escalação do Vitória de Jair Ventura é a seguinte: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Lucas Halter, Camutanga, Zé Marcos e Ramon; Baralhas, Ronald e Aitor Cantalapiedra; Erick e Renato Kayzer.

GRÊMIO X VITÓRIA

25ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: domingo, 28 de setembro de 2025, às 11h (de Brasília);

📍 Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre;

📺 Onde assistir Grêmio x Vitória: Premiere;

🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP);

🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Joverton Wesley De Souza Lima (RO);

🖥️ VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP).