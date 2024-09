Grêmio enfrenta o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/09/2024 - 11:53 • Porto Alegre (RS)

Grêmio e Flamengo entram em campo na tarde de domingo (22), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo, que acontece na Arena, já tem ingressos à venda. Desta vez, serão 24 mil lugares disponíveis.

Diferente do primeiro jogo, contra o Atlético-MG, quando apenas 12 mil torcedores puderam acompanhar a partida, diante do Flamengo o número aumentou. Com a parada da Data Fifa, novos ajustes foram feitos e, com isso, 24 mil ingressos serão disponibilizados para venda, somente na parte inferior do estádio.

Na manhã desta terça-feira (17), os sócios poderão adquirir suas entradas, exclusivamente de forma online. A carteira de associado segue sem poder ser utilizada, por isso, as modalidades Ouro, Diamante, Juvenil e Infantil terão que emitir o e-ticket após a compra.

O público em geral poderá adquirir a remessa restante de ingressos a partir da manhã de quinta-feira (19). Os valores variam de R$45, meia entrada na Arquibancada Norte, a R$220, inteira para Gramado Oeste.

Flamengo venceu do Grêmio no jogo de ida do Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Grêmio e Flamengo se enfrentam pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, no domingo, a partir das 18h30. Essa será a segunda partida desde a retomada da Arena após as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul.