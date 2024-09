Técnico Renato Portaluppi na beira do campo no jogo contra o Atlético-MG (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/09/2024 - 06:30 • Rio de Janeiro

A temporada do Grêmio não tem saído como planejado no início do ano. Eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores agora só tem o Campeonato Brasileiro em seu calendário. Na 14ª colocação, o Tricolor quer subir na classificação, mas terá uma sequência complicada pela frente.

O Grêmio encara o Flamengo, Botafogo e Fortaleza, que brigam pela liderança do Campeonato. Após, o Tricolor terá o clássico Gre-Nal, no Beira-Rio. Antes disso, todavia, encara o Criciúma, em partida atrasada e de seis pontos, já que os times, no momento, estão com os mesmos 28 pontos.

Se há um ponto positivo, é que o Grêmio jogará a maioria das partidas em sua casa. Com o retorno da Arena, o Tricolor fica mais próximo de sua torcida e não há o desgaste com viagens. Por outro lado, contra o Flamengo, não terá Renato Gaúcho, suspenso.

Confira a sequência do Grêmio:

22/09 - Grêmio x Flamengo

25/09 - Grêmio x Criciúma

28/09 - Botafogo x Grêmio

04/10 - Grêmio x Fortaleza

20/10 - Internacional x Grêmio