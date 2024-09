Botafogo aumenta chances de título do Brasileirão; veja a probabilidade

(Foto: Vitor Silva/Botafogo)







Publicada em 17/09/2024 - 07:30 • Rio de Janeiro (RJ)

Após a vitória conquistada contra o Corinthians, na noite deste sábado (14), no Nilton Santos, o Botafogo avançou na sua busca pelo título do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, as chances do Glorioso sair com a taça aumentaram, pelo menos é o que aponta o matemático Tristão Garcia.

De acordo com os cálculos, a probabilidade, que era de 48%, aumentou para 60%. Entre os concorrentes, o Palmeiras aumentou para 17%, enquanto o Fortaleza caiu para 16%. Confira as porcentagens!

Botafogo – 60%

Palmeiras – 17%

– 17% Fortaleza – 16%

– 16% Flamengo – 4%

– 4% São Paulo – 2%

– 2% Bahia – 1%

Botafogo se consolida como melhor ataque do Brasileirão

Com um ataque letal em 2023, o Botafogo terminou o campeonato com 58 gols marcados, e muito disso se deve a Tiquinho Soares, que fez grande temporada, colocando 17 bolas na rede. Neste ano, há uma diferença: a equipe não tem um artilheiro fixo, mas 19 jogadores diferentes fizeram gols.

Gols do Botafogo no Brasileirão

Luiz Henrique (5)

Igor Jesus, Tiquinho, Cuiabano, Savarino (4)

Bastos, Danilo, Júnior Santos e Ponte (3)

Matheus Martins e Eduardo (2)

Thiago Almada, Romero, Jeffinho, Kauê, Halter, Montes, Carlos Alberto e Marçal (1).

Agora, o Botafogo precisa de apenas 13 gols em 12 jogos para alcançar os números da equipe em 2023. Na época, foram 58 gols marcados.