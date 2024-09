Cristaldo encara jogador do RB Bragantino (Foto: Diogo Reis/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/09/2024 - 19:24 • Rio de Janeiro

Sem poder contar com Renato Gaúcho, suspenso pelo STJD, o Grêmio teve Alexandre Mendes na casamata contra o Red Bull Bragantino, na tarde deste domingo (15). O auxiliar avaliou o empate em 2 a 2 e entendeu que o resultado foi bom, mas que o time poderia ter saído com a vitória.

Após a partida, Mendes concedeu entrevista coletiva no Nabi Abi Chedid. O auxiliar fez a sua avaliação sobre o resultado e elogiou o adversário, mas revela que se um time fosse para sair com a vitória, seria o Grêmio.

-Acho que fizemos uma boa partida. Se tivesse um vencedor seria o nosso time pelo volume de jogo que criamos. Tivemos dificuldades de encaixar as marcações, mas depois o jogo foi se ajustando a nosso favor e tivemos chances claras de gol. Tivemos dificuldade também no primeiro tempo por conta do vento muito forte, que dificultava nossas transições. No total, foi um bom resultado, apesar de estar duas vezes à frente. - avaliou o auxiliar.

Com a chegada dos novos reforços, Alexandre Mendes diz que o time ainda está se ajustando. Os dois gols marcados pelo Grêmio foram de reforços que não chegaram no início do ano: Miguel Monsalve e Jemerson.

-Fizemos algumas contratações durante a janela, e é difícil acertar o time de uma hora para outra, mas está se ajustando. - concluiu Mendes.

O Grêmio volta a campo no domingo (22), quando encara o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro. Com a semana cheia para treinar, os atletas estarão de folga nesta segunda feira (16).