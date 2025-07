Lateral é reintegrado aos treinamentos no Grêmio

Com a reprovação de Caíque nos exames médicos, e a queda da negociação entre Grêmio e Juventude, Luan Cândido foi reintegrado ao elenco gremista. O lateral esquerdo seria emprestado ao Alviverde pelo Tricolor Gaúcho, que ainda pagaria R$ 7 milhões pela contratação do volante.

Assim como Caíque já estava em Porto Alegre para a realização das avaliações, Luan Cândido havia viajado para Caxias do Sul. Após a polêmica reprovação do volante, o lateral esquerdo retornou à capital gaúcha, e voltou a treinar com o plantel tricolor, no CT Luiz Carvalho, na tarde de segunda-feira (30).

Luan Cândido é a terceira opção da lateral esquerda do Grêmio

Por ora, Luan Cândido, que pertence ao Red Bull Bragantino e está emprestado ao Grêmio até o final deste ano, fica à disposição do técnico Mano Menezes. Porém, ele tem pouca perspectiva de aproveitamento no segundo semestre.

Após chegar fora de forma, Luan Cândido atuou apenas três vezes pelo Grêmio até aqui. Em seu primeiro jogo como titular, contra o Athletic-MG, no dia 12 de março, pela segunda fase da Copa do Brasil, ele foi expulso ainda no primeiro tempo ao chegar atrasado em disputa de bola e receber o segundo cartão amarelo.

Desde então, Luan Cândido só esteve em campo uma vez, no dia 7 de maio, no empate em 0 a 0 com o Atlético Grau-PER, pela Copa Sul-Americana, em que iniciou improvisado na ponta esquerda. Atualmente, o jogador de 24 anos, formado nas categorias de base do Palmeiras, é a terceira opção da lateral esquerda do Grêmio, atrás de Marlon e Lucas Esteves.