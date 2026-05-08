O Fluminense enfrenta o Vitória neste sábado (9), às 18h (de Brasília), no Maracanã, pela 15ª rodada do Brasileirão. Para esse confronto, Zubeldía tem dúvidas para a escalação. Além de desfalque por suspensão, o treinador avalia também preservar a parte física de alguns jogadores.

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Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Jemmes deve dar lugar a Ignácio ou Millán, que completariam a zaga com Freytes. No meio-campo, o treinador conta com o retorno de Fcaundo Bernal, que estava suspenso da partida contra o Independiente Rivadavia.

Recuperado da lesão no joelho, Lucho Acosta pode ser preservado e iniciar a partida no banco de reservas. Na frente, John Kennedy deve reassumir a posição. O Fluminense inicia uma sequência importante dentro de casa e quer usar o momento para afastar a crise. Por isso, Zubeldía não deve mudar tanto o time.

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Escalação do Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Renê; Bernal, Hércules e Nonato (Acosta); Savarino, Canobbio e John Kennedy.

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Bernal no treino do Fluminense (Foto: Lucas Merçon/Bernal no treino do Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

Sequência no Maracanã

Depois de jogar cinco dos últimos seis jogos fora de casa, o Tricolor terá quatro partidas seguidas no Maracanã, onde é um dos times com melhor retrospecto do país. A sequência em casa é vista como oportunidade de dar descanso aos atletas mesmo sem tirá-los dos jogos por conta da ausência de viagens.

Apesar de estar oscilando em desempenho, os resultados positivos dentro de casa seguem. Por isso, os próximos quatro jogos devem ser importantes para o Fluminense afastar a crise. Nesse período, o Tricolor pode se recolocar na corrida pelo título do Brasileirão, passar de fase na Copa do Brasil e encaminhar a classificação na Libertadores.

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Brasileirão - Sábado (9/5) vs Vitória - 18h

Copa do Brasil - Terça-feira (12/5) vs Operário - 21h30

Brasileirão - Sábado (16/5) vs São Paulo - 20h30

Libertadores - Terça-feira (19/5) vs Bolívar - 19h

Ao todo, em 2026, são 14 jogos do Fluminense no Maracanã. 10 vitórias, dois empates e duas derrotas. A derrotas são justamente no período de baixa, contra o Flamengo e o Independiente Rivadavia.

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