Bahia x Cruzeiro: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
As equipes vivem situações diferentes no Brasileirão
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Bahia e Cruzeiro se enfrentam neste sábado (9), às 21h (de Brasília). As equipes se encontram em duelo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão do Premiere (pay-per-view) e Sportv (canal fechado).
Ficha do jogo
Para a partida, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu Rodrigo José Pereira de Lima como árbitro principal. Nesta temporada, o árbitro já apitou duas derrotas da equipe mineira: o 4 a 1 para o São Paulo e o 2 a 1 para o Athletico-PR, ambas fora de casa. Até o momento, ele não apitou jogos do Tricolor na temporada.
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O Cruzeiro chega para o duelo tentando voltar a vencer depois da derrota no clássico do último fim de semana e o empate em 0 a 0 pela Libertadores contra a Universidad Católica. Atualmente, a equipe está na 15ª posição, com 16 pontos, e pode voltar à zona de rebaixamento em caso de um tropeço.
Do outro lado, o Bahia briga na parte de cima da tabela, com 22 pontos na sexta posição. Se vencer, o Tricolor pode entrar no G4. O time comandado por Rogério Ceni, porém, não vence há quatro jogos, desde que bateu o Mirassol, por 2 a 1 fora de casa.
Confira as informações do jogo entre Bahia x Cruzeiro
✅ FICHA TÉCNICA
BAHIA X CRUZEIRO
BRASILEIRÃO - 15ª RODADA
📆 Data e horário: Sábado, 8 de maio, às 21h (de Brasília)
📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador-BA
📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view) e Sportv (canal fechado)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
🚩 Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Bruno Cesar Chaves Vieira (PE)
📺 VAR: Antonio Magno Lima Cordeiro (CE)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Bahia (Técnico: Rogério Ceni)
Leo; Acevedo, Duarte, Mingo, Juba; Erick, Jean Lucas, Everton Ribeiro; Olivera, Erick Pulga, William José
CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)
Otávio; Fagner Jonathan Jesus, Fabrício Bruno, Kauã Moraes; Lucas Romero, Gerson, Matheus Pereira; Christian, Sinisterra, Kaio Jorge
Bahia x Cruzeiro
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