Bahia x Cruzeiro: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Bahia e Cruzeiro se enfrentam neste sábado (9), às 21h (de Brasília). As equipes se encontram em duelo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão do Premiere (pay-per-view) e Sportv (canal fechado).

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Ficha do jogo BAH CRU 15ª rodada Brasileirão Data e Hora Sábado, 8 de maio, às 21h (de Brasília) Local Arena Fonte Nova, Salvador-BAH Árbitro Rodrigo José Pereira de Lima (PE) Assistentes Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Bruno Cesar Chaves Vieira (PE) Var Antonio Magno Lima Cordeiro (CE) Onde assistir

Para a partida, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu Rodrigo José Pereira de Lima como árbitro principal. Nesta temporada, o árbitro já apitou duas derrotas da equipe mineira: o 4 a 1 para o São Paulo e o 2 a 1 para o Athletico-PR, ambas fora de casa. Até o momento, ele não apitou jogos do Tricolor na temporada.

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O Cruzeiro chega para o duelo tentando voltar a vencer depois da derrota no clássico do último fim de semana e o empate em 0 a 0 pela Libertadores contra a Universidad Católica. Atualmente, a equipe está na 15ª posição, com 16 pontos, e pode voltar à zona de rebaixamento em caso de um tropeço.

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Do outro lado, o Bahia briga na parte de cima da tabela, com 22 pontos na sexta posição. Se vencer, o Tricolor pode entrar no G4. O time comandado por Rogério Ceni, porém, não vence há quatro jogos, desde que bateu o Mirassol, por 2 a 1 fora de casa.

Bahia x Cruzeiro, na Arena Fonte Nova (Foto: Mauricio Simões/Cruzeiro)

Confira as informações do jogo entre Bahia x Cruzeiro

✅ FICHA TÉCNICA

BAHIA X CRUZEIRO

BRASILEIRÃO - 15ª RODADA

📆 Data e horário: Sábado, 8 de maio, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador-BA

📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view) e Sportv (canal fechado)

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ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

🚩 Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Bruno Cesar Chaves Vieira (PE)

📺 VAR: Antonio Magno Lima Cordeiro (CE)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Bahia (Técnico: Rogério Ceni)

Leo; Acevedo, Duarte, Mingo, Juba; Erick, Jean Lucas, Everton Ribeiro; Olivera, Erick Pulga, William José

CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)

Otávio; Fagner Jonathan Jesus, Fabrício Bruno, Kauã Moraes; Lucas Romero, Gerson, Matheus Pereira; Christian, Sinisterra, Kaio Jorge

Bahia x Cruzeiro

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