Cruzeiro tem cinco desfalques para enfrentar o Bahia; confira opções de Artur Jorge

O Cruzeiro enfrentará o Bahia na noite deste sábado (9), às 21h (de Brasília), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o duelo, o técnico Artur Jorge terá dois desfalques no time titular.

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No clássico do último fim de semana, o lateral-esquerdo Kaiki e o atacante Keny Arroyo foram expulsos e não viajaram para Salvador.

Com isso, Artur Jorge terá que promover ao menos duas mudanças no 11 inicial. Entretanto, por conta da sequência de partidas, alguns jogadores também poderão ser poupados.

Peça de reposição direta na lateral esquerda, Kauã Prates, também está lesionado e é baixa. Sendo assim, a tendência é que Kauã Moraes seja escalado na posição. William Fernando, de 20 anos, já treinou entre os profissionais durante ausências dos titulares, e corre por fora.

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No ataque, a dúvida é maior. Artur Jorge tem jogadores de velocidade como Wanderson, Sinisterra e Kaique Kenji. Caso busque outra alternativa, o técnico português poderá escalar Neyser ou Marquinhos.

Bruno Rodrigues, que poderia ser opção, não viajou para Salvador e segue se recuperando de um edema muscular em Belo Horizonte. Também no DM, Cássio segue recuperação na Toca da Raposa II.

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Bahia x Cruzeiro

Bahia e Cruzeiro se enfrentam neste sábado (9), às 21h (de Brasília). As equipes se encontram em duelo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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O Cruzeiro chega para o duelo tentando voltar a vencer depois da derrota no clássico do último fim de semana e o empate em 0 a 0 pela Libertadores contra a Universidad Católica. Atualmente, a equipe está na 15ª posição, com 16 pontos, e pode voltar à zona de rebaixamento em caso de um tropeço.

Do outro lado, o Bahia briga na parte de cima da tabela, com 22 pontos na sexta posição. Se vencer, o Tricolor pode entrar no G4. O time comandado por Rogério Ceni, porém, não vence há quatro jogos, desde que bateu o Mirassol, por 2 a 1 fora de casa.

Bahia x Cruzeiro, na Arena Fonte Nova (Foto: Mauricio Simões/Cruzeiro)

Bahia x Cruzeiro

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