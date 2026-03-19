Libertadores e Sul-Americana serão afetadas pela Copa do Mundo?

Os grupos da Libertadores e da Copa Sul-Americana de 2026 serão definidos nesta quinta-feira (19) após sorteio na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. Os dois torneios, com participação massiva de clubes brasileiros, não serão diretamente afetados pela disputa da Copa do Mundo, uma vez que as competições continentais serão interrompidas no decorrer do evento, assim como durante o Super Mundial de Clubes do ano passado.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A principal competição de seleções do planeta será iniciada no dia 11 de junho, cerca de duas semanas após os últimos jogos da fase de grupos dos torneios sul-americanos citados, e terminará no dia 19 de julho. Os únicos confrontos que estão previstos para datas próximas ao encerramento da Copa do Mundo são dos playoffs da Sul-Americana, a partir de 22 de julho.

Apesar de os conflitos de datas não serem um problema, evidentemente os clubes que tiverem mais jogadores convocados para a Copa do Mundo terão menos tempo para trabalhar com o elenco completo de olho no retorno dos torneios internacionais e nacionais.

continua após a publicidade

+ Aposte nos jogos da Libertadores!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Calendário da Libertadores 2026:

Fase de grupos: 7 de abril a 28 de maio

(Copa do Mundo: 11 de junho a 19 de julho)

Oitavas de final: 11 a 20 de agosto

Quartas de final: 8 a 17 de setembro

Semifinais: 13 a 22 de outubro

Final: 28 de novembro

Calendário da Sul-Americana 2026:

Fase de grupos: 8 de abril a 27 de maio

(Copa do Mundo: 11 de junho a 19 de julho)

Playoffs das oitavas de final: 22 a 29 de julho

Oitavas de final: 12 a 19 de agosto

Quartas de final: 9 a 16 de setembro

Semifinais: 14 a 21 de outubro

Final: 21 de novembro

+ Aposte nos jogos da Libertadores e Sul-Americana!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.