Gre-Nal: equilíbrio nos últimos 25 anos do clássico

A vitória de 2 a 0 do Internacional sobre o Grêmio, na partida de ida da decisão do Campeonato Gaúcho, sábado (8), na Arena, mexeu mais uma vez com as estatísticas do Gre-Nal. Enquanto ampliou a vantagem colorada na história do dérbi, o resultado serviu para manter o equilíbrio nos últimos 25 anos do clássico. Já nos dez últimos confrontos, o Alvirrubro tem boa dianteira.

Qual o histórico geral

O primeiro clássico Gre-Nal aconteceu em 18 de julho de 1909. Desde lá, foram disputados 445 dérbis. O Internacional obteve 165 vitórias, e o Grêmio, 141. As 139 partidas restantes terminaram empatadas. Foram 606 gols marcados pelos colorados, e 575, pelos tricolores.

Nos últimos dez enfrentamentos, o Alvirrubro ganhou seis vezes, o coirmão, três, e apenas um jogo acabou na igualdade. Foram 19 bolas da rede do lado vermelho, ante 18 do azul.

Desde 1º de janeiro de 2000, há um equilíbrio de forças, porém. O Inter venceu 36 confrontos, e o Grêmio, 32. O empate surgiu no placar em 23 oportunidades. Nos gols, foram 105 para os colorados, e 107 para os gremistas.

Clássico definirá o Gauchão

O Gauchão de 2025 será decidido no próximo domingo (16), às 16h, com mais um Gre-Nal, o de número 446. Com a vantagem dos 2 a 0, o Internacional pode até perder por um gol de diferença que levanta a taça. Para conquistar o octacampeonato, o Grêmio precisa vencer por diferença e três ou mais bolas na rede. Qualquer vitória tricolor por dois gols leva a decisão para os pênaltis.

